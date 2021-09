La tercera edició del Literanit s’expandeix en una edició dedicada a la natura i l’ecologia

La tercera edició del festival de foment de la lectura Literanit, promogut per la Institució Francesc de Borja Moll amb els suports dels consells de Mallorca i Menorca, de l’Ajuntament de Palma i de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres entitats, es durà a terme el pròxim 25 de setembre, dissabte, a 21 espais de Palma, Inca, Porreres, Esporles, Bunyola, Llubí, Santa Maria, Felanitx i Campos, a Mallorca; a Menorca i a Barcelona, amb 24 propostes, entre conferències, presentacions de llibres, concerts i d’altres activitats; es superen amb escreix les 15 del 2019 i el 2020, la participació augmenta en set municipis mallorquins més i per primera vegada s’hi incorpora Menorca.

El lema és enguany 'Un món per cuidar, una vida per llegir', per la qual cosa tot el programa s’orienta cap a la defensa i el coneixement de la natura i contra el canvi climàtic. Les reserves per a les activitats es poden fer a la web literanit.cat.

El programa de Literanit 2021 inclou contacontes a La Misericòrdia de Palma, música i teatre al Museu de Mallorca, el cafè A Tres Bandas i l’Incafé i activitats a sis llibreries de la capital mallorquina: Drac Màgic, Lluna, Embat, Literanta, Biblioteca de Babel i Finis Africae, entre les quals una lectura dramatitzada de ‘rondalles’ de la Serra de Tramuntana a càrrec de Lluki Portes i Lucía Sánchez (As Marías), la conferència del filòsof resident a Eivissa Santiago Beruete sobre Los jardines como terapia filosófica i la xerrada d’Albert Herranz El bosc submergit, sobre la posidònia.

A la Part Forana mallorquina es presentaran els llibres de Miquel Àngel Llauger Corfú, Cabrera, Martinica. Breviari d’illes i miratges (Lleonard Muntaner Editor) i de Miquel Rayó Penyaleres: dones, excursionisme i muntanyisme (Institut Balear de la Dona); Joan Reguant, un dels promotors de la candidatura de la Serra de Tramuntana a Patrimoni de la Humanitat, compartirà un col·loqui amb el Gremi de Margers; i la filòloga Bàrbara Sagrera parlarà de Natura i frases fetes; a més de concerts, recitals i d’altres activitats.

Menorca participarà per primer pic amb una lectura de textos al claustre del Museu de Menorca, a Maó. La presentarà Pere Gomila i la compartiran Josep Masanés, Carlos Minuchin, Carme Cloquells i Ismael Pelegrí.

L’Espai Mallorca de Barcelona acollirà la presentació, en primícia, del volum Dones, arbres i poesia (Voliana), amb textos de 130 autores, entre les quals Roser Amills, Eva Baltasar, Anna Gual, Rosa Leveroni, Laia Martínez i López, Sònia Moll, Vinyet Panella, Lucia Pietrelli, Marta Pessarrodona, Begonya Pozo, Susanna Rafart, Joana Raspall, Mercè Rodoreda, Maria Antònia Salvà, Blanca Llum Vidal o Cèlia Viñas. Farà la presentació Margalida Capellà (coordinadora juntament amb Marta Pérez Sierra) i llegiran Maria Antònia Massanet, Isabel Barriel, Empar Sáez, Mireia Farriol i Anna Bou.

L’acte inaugural del Literanit 2021 tendrà lloc a Can Balaguer, a Palma, amb el Pregó de Laura Gost i el Manifest per la Lectura que pronunciarà Biel Mesquida. A continuació hi haurà un concert de la banda Reïna.

Laura Gost, qui farà el Pregó de Literanit 2021, és una de les veus joves amb major projecció entre la producció literària de les Illes Balears, tant en narrativa com en dramatúrgia i guió cinematogràfic, àmbit en el qual obtingué el Goya al millor curtmetratge d’animació per Woody & Woody, així com articles periodístics. Ha estat guanyadora del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears amb la peça Seguí i del Torneig de Dramatúrgia Catalana Temporada Alta amb Matar al pare, text amb el qual va quedar finalista del Torneo Transatlántico de Buenos Aires. La seva primera novel·la, La cosina gran, la més venuda a Sant Jordi i a la Fira del Llibre a Palma, ha estat traduïda al castellà i a l’italià.

Biel Mesquida, qui llegirà el Manifest per la Lectura, és una de les veus més destacades, creatives, originals i polifacètiques de la literatura en llengua catalana. Amic i col·laborador de Toni Catany, Maria del Mar Bonet o Miquel Barceló, Mesquida és poeta, narrador, crític, articulista, guionista, divulgador científic i director del Festival de Poesia de la Mediterrània, amb títols tan destacats a la seva trajectòria com L'adolescent de sal, Excelsior o el temps escrit, El bell país on els homes desitgen els homes, Acrollam o Trèmolo, entre molts d’altres. El seu poemari més recent és Carpe momentum, publicat enguany per Jardins de Samarcanda. Aquest dimecres 15 va rebre a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona el Premi Trajectòria, a més de participar a diverses activitats del seu programa, i divendres 17 va pronunciar el pregó inaugural de la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern de la capital catalana.