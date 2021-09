Antoni Llabrés i Manuel Forcano conversaran sobre llibertat d’expressió, pensament únic i cancel·lació cultural en el cicle 'Diàlegs per a un Abisme'

Aquest dijous comença el cicle de converses que forma part de la programació del Torneig de Dramatúrgia / Festival de la Paraula, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears.

L’activitat començarà amb la presentació, a càrrec de l’actor i dramaturg Toni Gomila, de la programació del Torneig de Dramatúrgia / Festival de la Paraula 2021-22. Seguidament, hi haurà la primera conversa del cicle, 'Diàlegs i abismes: llibertat d’expressió, pensament únic i cancel·lació cultural', entre Manuel Forcano, doctor en Filologia Semítica per la Universitat de Barcelona, poeta i traductor, i Antoni Llabrés, doctor i professor de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears. El debat serà moderat per Marisa Goñi, periodista i directora del Diario de Mallorca.

El títol del cicle, 'Diàlegs per a un Abisme', fa referència al tema central de l’edició 2021-22 del Torneig de Dramatúrgia / Festival de la Paraula, que organitza Produccions de Ferro. La intenció és parlar de les dificultats que hi ha per a la comunicació en la societat actual, en què l'excés d’informació limita la capacitat d’escoltar.

