Comença el cicle TardOral amb l’objectiu de reivindicar i difondre la tradició oral mallorquina

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, i la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, han presentat el cicle d’activitats TardOral, que coordina el Museu de la Paraula Casa del Pare Ginard, amb l’objectiu de reivindicar i difondre la tradició oral mallorquina mitjançant la programació d’espectacles i activitats que giren entorn de les tradicions i costums de tardor a Mallorca.

Durant la roda de premsa, Busquets ha destacat que TardOral «mescla la cultura d’arrel amb les propostes més innovadores, que actualitzen i sedueixen nous públics, tot amb l’objectiu que les nostres tradicions passin de generació en generació i així preservar-les».

TardOral permet posar el focus en activitats entorn de la paraula dita, en múltiples modalitats i aproximacions: espectacles, rotllades, activitats familiars i educatives, a través la música, el recitat, la poesia, la cançó, la gastronomia i la reflexió en aquesta tasca de mantenir viva la paraula.

Així, la primera activitat del programa és aquest dijous 23, la conferència «Les llengües dels nostres carrers» a càrrec de de Júlia Febrer al Museu de la Paraula. Casa Pare Ginard, Sant Joan. Divendres 24 està previst l'espectacle «Fam de paraula i terra» recital homenatge a Damià Huguet i Miquel Àngel Riera en el marc dels actes dedicats a ambdós escriptors en el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort i que, segons ha anunciat Castells, formarà part del programa del Festival de Poesia de Sant Cugat.

El programa de TardOral inclou «Mil Sibil·les», un espectacle de Maria Arnal, Marta Mathéu, José Luis de Vicente i Eduard Escoffet que revisa una de les expressions més significatives del nostre patrimoni immaterial i de tradició oral i, segons ha explicat Castells «tracta de recollir el cant de la Sibil·la i analitzar per què és un cant que està vigent des de temps immemorials fins avui i també quin sentit té la predicció apocalíptica que fa la sibil·la en aquest temps contemporani».

A més, enguany també s’hi implica el Teatre Principal amb la programació de «Canto jo i la muntanya balla» que du a escena el llibre d’èxit d’Irene Solà, un espectacle que també girarà a Manacor en el marc del TardOral.

A més, es durà a terme una exposició al voltant d’un món de mil dimonis, un projecte de la Fundació Mallorca Literària per a difondre el patrimoni al voltant dels dimonis, i es manté l’oferta d’activitats relacionades amb la nit de les ànimes destinades als més petits de la casa.

El cicle TardOral és una iniciativa del Museu de la Paraula. Casa Pare Ginard, coordinada per Joana Maria Serra en el context del projecte Tradicionari de Mallorca. A més, compta amb la implicació de molts i diversos agents culturals de Mallorca, i inclou propostes i activitats a Sant Joan, Montuïri, Palma, Sineu, Lloret i Cassà de la Selva (Girona).