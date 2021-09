L'Estat espanyol desempara el català en la nova llei d'audiovisuals

El Govern espanyol no ha inclòs en el text del nou projecte de llei de comunicació audiovisual la protecció del català a través de quotes específiques en les plataformes de vídeo a demanda. Segons el que ha avançat El Periódico, la norma després d’haver passat una segona fase d’audiència pública no recull les peticions de la Generalitat de Catalunya i el sector audiovisual català. El text de l’avantprojecte estableix que «com a mínim el cinquanta per cent de la quota prevista» per obres europees -un 30% del total- s’ha de reservar a «obres en la llengua oficial de l’estat espanyol o en alguna de les llengües oficials» dels territoris de l’Estat. El text no indica un percentatge específic per al català.

En el text, pel que fa als serveis de comunicació audiovisual televisius lineals, es reserva el 51% del temps d’emissió a obres europees i dins d’aquest percentatge almenys un 50% a obres en castellà o una llengua cooficial, sense especificar-ne el repartiment entre elles. El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va reclamar que el 50% de la quota d’obres en llengües de l’estat espanyol es destinessin a obres en català, basc o gallec atesa la situació de precarietat d’aquestes llengües en l’àmbit audiovisual o, com a mínim un percentatge que correspongui al seu pes poblacional. El text tampoc recull una altra petició del CAC que demanava que un 10% dels ingressos dels prestadors de servei de comunicació audiovisual amb més de 50 milions d’euros d’ingressos es destinessin a finançament d’obres europees i una part es destinés a les llengües cooficials. La norma només fixa que sigui un 5% sense fer esment al català.