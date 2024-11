L'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga organitza el cinefòrum 'Hijas de la Nakba'

Dijous, 28 de novembre, al Casal de Son Sardina, a les 19 hores, l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga celebra la pròxima edició del cinefòrum mensual de l'Assemblea. En aquesta ocasió, en en el marc del 25N, dia contra la violència masclista, i del 29N, dia internacional de solidaritat amb el poble palestí. A l'acte es projectarà el documental Hijas de la Nakba (Estela Falastín, 2019) i versarà sobre les violències -en concret masclistes i patriarcals- que pateixen les dones palestines en lluita contra l'ocupació, i com aquesta té efectes en la seva pròpia experiència del fet de resistir. Més enllà d'una mirada eurocèntrica i estereotípica que tan sols veu vels i dones oprimides, mostrarà com les dones palestins sempre han estat presents en totes les formes de lluita contra la colonització sionista de Palestina.

A més, a l'acte també hi haurà l'exposició '10 mites d'Israel (sobre Palestina)' de Ciutadans per Palestina que s'inaugurà divendres passat al festival antifeixista organitzat per La Fonera, l'Elèctrica i Crui. L'exposició recull obres de 10 artistes locals que reflecteixen les tergiversacions històriques més habituals que escampa el sionisme, i els beneficis de la venda de les obres es destinen a la solidaritat amb el poble palestí.