‘L'OR VERD’

Estat francès, 2024. 124'. Títol original ‘La promesse verte’. Direcció: Edouard Bergeon. Guió: Edouard Bergeon, Emmanuel Courcol. Interprets: Alexandra Lamy, Antoine Bertrand, Julie Chen, Adam Fitzgerald. Música: Thomas Dappelo.

Gaizka Izagirre. Gara 18 octubre 2024

‘L'or verd’ és una pel·lícula de denúncia sobre la producció de l'oli de palma dirigida pel francès Edouard Bergeon.

Per intentar salvar al seu fill Martin, qui ha estat injustament sentenciat a mort a Indonèsia, Carole es submergeix a una batalla acarnissada i desesperada. Enfrontada a un sistema corrupte, ha de desafiar no només als explotadors sense escrúpols d'oli de palma, amb crims ecològics que han devastat la selva tropical, sinó també als omnipotents lobbies industrials que faran tot el possible per a silenciar-la.

«Més enllà del baix cost de producció de l'oli de palma, el que realment està en joc és el que s'amaga rere la promesa d'allò conegut com a combustibles verds, que en realitat no ofereixen res sostenible per el planeta, ni per els éssers humans. Aquest suposat miracle ecològic es basa en un dels cultius més ecològicament criminals del planeta,el de la palma d'oli. Produir aquest oli a l'altra extrem del món resulta ser un desastre ecològic. Implica una desforestació massiva, terrible per a l'ecosistema local i mundial; la selva primària és el pulmó del nostre planeta i un baluard contra l'escalfament global», assegura el propi director.

«Requereix l'ús massiu de fertilitzants químics i herbicides per a cultivar les palmeres, sense oblidar la quantitat de combustible pesat necessari per el transport de l'oli amb vaixell», continua Edouard Bergeon. «També és un desastre humà per als pobles indígenes de les selves tropicals que veuen com s'estan talant boscos primaris d'inestimable biodiversitat que, sia dit de passada, mai es tornaran regenerar», conclou.

Gaizka Izagirre. Gara 18 octubre 2024. Traducció de Joan Vicenç Lillo. Podeu llegir l’article original a través del següent enllaç.