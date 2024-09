'Nocturnas' i 'Anhel de llum', guanyadores de la setena edició d’OUT! Mostra de Cinema LGTBIQ+

La setena edició d’Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears, que se celebra aquests dies a Palma, ha atorgat els seus premis. Entre els catorze curtmetratges que han participat a concurs al certamen del festival, dos han estat els guanyadors: Nocturnas, de Pau Canivell, Maria Sánchez i Rubén García, en ficció; i Anhel de Llum, d’Alba Cros, en documental. En aquesta darrera secció, el jurat també ha donat una menció especial a Los siento, de Bella Cintra.



Per la seva banda, el públic també ha volgut destacar dues cintes amb una menció especial: AyÜn, de la mallorquina Delia Biddle Bris, en ficció; i Después de Cristo 2024, d’Irwin Lacröà, en documental.

Nocturnas (2024) és un curtmetratge queer, trash i underground ambientat en la nit barcelonesa, treball de fi de grau de la Universitat Pompeu Fabra. L’actriu Alba Saéz interpreta una jove que escapa de casa al mig de la nit. En una trobada inesperada amb un grup de drag queens, redefineix el seu concepte de família.

Anhel de Llum (2023) és una exploració de Barcelona de la cineasta Alba Cros a través de la llum, com cau pels carrers de la ciutat i damunt les persones de l’entorn que hi habiten: la seva família escollida.

El jurat encarregat de decidir els curtmetratges guanyadors de les dues seccions ha estat integrat enguany per Giu Losantos, sexòloga i activista amb perspectiva rural; Jorge Vañó, codirector del Festival Internacional d'Animació ANIMALCOI i programador en la mostra FIRE!! de Barcelona; i la cineasta Victòria Morell.

L’entrega de premis ha tengut lloc dissabte al CineCiutat entre les projeccions dels llargmetratges protagonistes de la jornada. A les 19 h, la pel·lícula que va guanyar el premi Teddy a la darrera edició del Festival de Berlín: All the colours of the world are between black and white (Nigèria, 2023), de Tunde Apalowo, drama romàntic en què en Bambino i en Bawa desenvolupen una forta connexió; però, a causa de les normes socials sobre l'homosexualitat, els és incòmode expressar afecte. A les 21 h, es projectarà Unicorns (Regne Unit, 2023), de Sally El Hosaini i James Krishna Floyd, una fusió seductora de romanç prohibit i xoc de cultures, una història poderosa i lírica de connexió humana on dues persones, un pare solter i una drag queen, podrien arribar a estimar-se si construïssin un pont entre dos mons molt diferents.

La mostra inclourà fins al pròxim 19 de setembre moltes altres activitats. Les cineastes mallorquines Carme Fuentes i Delia Biddle Bris compartiran el seu punt de vista sobre el cinema LGTBIQ+, tant dins com fora les Balears, en un encontre dilluns 16 a les 18 h a Ca’n Cuir. El treball de la segona, AyÜn, serà el protagonista de l’activitat 'Infàncies LGTBIQ+', dimecres 18 de setembre a les 18 h al Centre Flassaders.

La ja habitual sessió Cinema Positiu, coorganitzada amb l’associació ALAS Salut i Sexualitats per tractar el tema del VIH, amb la projecció del documental Soy Visible, de la Coordinadora Estatal de VIH i Sida (CESIDA), se celebrarà dimarts 17 de setembre a les 19 h a l’Auditori d’Es Baluard, que torna a ser seu de la mostra.

Una novetat serà el vessant literari del festival amb dues activitats dijous 19 de setembre a la llibreria Ínsula Literària: a les 18 h, el contacontes 'Papallones a la panxa', dirigit als més petits; i, a les 19 h, la presentació de la novel·la LGTBIQ+ El chico de los ojos grises, de la mà de l’autor Milán Rodríguez.

D'altra banda, i després de dos anys, la Mostra OUT! tornarà a sortir de Palma amb la projecció del llargmetratge Two Eyes (Estats Units, 2020), de Travis Fine, film que va obrir el festival l'any passat i que es projectarà el dia 28 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Es tracta d’un tríptic cinematogràfic que segueix tres personatges en tres períodes diferents, amb una connexió profunda i atemporal, que exploren el tema del gènere, l’amor, el dolor i el poder de l’art per transcendir el temps. El diumenge 13 d’octubre, OUT! se traslladarà a Andratx per projectar a les 19 h al Teatre Sa Teulera una selecció de curtmetratges, tant de ficció com documental.