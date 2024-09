OUT! Mostra de Cinema LGTBIQ+ ret homenatge a La Dani

L’estrena en el cinema de La Dani en el paper d’un activista LGTBIQ+ en la Sevilla dels anys setanta en la pel·lícula Te estoy amando locamente (Espanya, 2023), d'Alejandro Marín, li ha valgut el Premi Feroz com a millor actor de repartiment i una nominació al Goya com a millor actor revelació. Aquest dimecres, OUT! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears ha volgut també reconèixer la seva interpretació, així com la seva contribució a la visibilitat de la diversitat sexual, amb el Premi OUT! que enguany atorga el festival per primera vegada en els seus set anys d’existència.

L’entrega d’aquest guardó ha estat en el decurs de la gala inaugural de la mostra, dirigida pels actors Apolonia Serra i Joan Miquel Artigues al Teatre Xesc Forteza de Palma, i que ha comptat amb la música electrònica de Xisk per acabar amb la projecció del primer llargmetratge de la cineasta brasilera Lillah Halla, Levante (Brasil, França i Uruguai, 2023). El film, guanyador del premi Fripesci a Cannes, és una exploració dels desafiaments que enfronten les dones joves al Brasil contemporani, particularment al voltant de qüestions com els drets reproductius i la identitat de gènere.

Organitzat per l’associació cultural Mèdit, OUT! continuarà fins al 19 de setembre amb una selecció de dinou títols: tres llargmetratges de ficció i dos documentals, així com catorze curtmetratges que participen a concurs al certamen del festival i altres activitats paral·leles cinematogràfiques com la que protagonitzarà demà La Dani. Els seus seguidors gaudiran d’una trobada amb l’artista de gènere no binari a partir de les 11 h a l'Espai Ca'n Cuir de Palma.

També, aquest dijous, 12 de setembre, a les 19 h al CineCiutat, tendrà lloc la jornada de la secció oficial del certamen de curtmetratges de ficció, amb vuit títols: Los domingos que quedan (Espanya, 2024), de Manolo Pavón, un retrat sobre la complicació de la vida per aquells que normalment són exclosos; Caçada (Espanya, 2024), de la mallorquina Carme Fuentes, una història del passat per parlar d’avui a partir de les llegendes i el folklore de Mallorca; AyÜn (Espanya, 2022), de la també mallorquina Delia Biddle Bris, que qüestiona la jerarquia i els rols de poder tan presents en el sistema patriarcal, i especialment el binarisme de gènere; Uranites (Espanya, 2023), de Marina Arenas, una rutinària exploració al planeta Terra que acaba sent tota una transformació per a dos habitants d'Urà; Collage (Espanya, 2024), de Màrius Conrotto, sobre el comportament humà en el flirteig; Nocturnas (Espanya, 2024), de Pau Canivell, Maria Sánchez i Rubén García, sobre el sentiment de pertinença i el concepte de família; Leo (Estats Units i Espanya, 2023), de Fernando Reinaldos, confessió d’un amor amagat durant temps; i Despide a tu Fuckboi (Espanya, 2023), de Carlos Jiménez, drama romàntic sobre les dinàmiques del passat versus el futur.

Les cineastes mallorquines Carme Fuentes i Delia Biddle Bris compartiran el seu punt de vista sobre el cinema LGTBIQ+, tant dins com fora les Balears, en un encontre dilluns 16 a les 18 h a Ca’n Cuir. El treball de la segona, AyÜn, serà el protagonista de l’activitat 'Infàncies LGTBIQ+', dimecres 18 de setembre a les 18 h al Centre Flassaders.

La sessió del 12 de setembre continuarà a les 21 h, amb el llargmetratge L’Arche de Noé (França, 2022), de Bryan Marciano, que exposa les realitats dels joves LGBTIQ+ que s'enfronten a la ruptura familiar.

La jornada de divendres 13 de setembre serà el torn de la projecció de la secció oficial de curtmetratge documental, amb sis títols: Don't cry for me all you drag queens (Estats Units, 2024), de Kristal Sotomayor, homenatge a la llegendària Mare Cavallucci; Para Carlos (Brasil, 2024), de Carlos Cipriano, un film-carta a un amor perdut, un joc entre la ficció i la memòria, la literatura i el documental; Tudo que importa (Brasil, 2024), de Coraci Ruiz, la història de tres famílies de nins trans, i els processos d'acolliment i celebració de les seves identitats; Anhel de Llum (Espanya, 2023), d’Alba Cros, una declaració d'amor cinematogràfica analògica a Barcelona, on la cineasta va conèixer altres dones lesbianes; Después de Cristo 2024 (Espanya, 2024), de Lorenzo Carbonell, el seu pseudònim és Irwin Lacröà, és la història d’un membre del col·lectiu LGTBIQ+ Lambda València, que després va ser sacerdot catòlic i ara afronta la vellesa; i Los siento (Espanya, 2023), de Bella Cintra, un viatge que aprofundeix en la marginalització dels sentiments de les persones trans.

El jurat encarregat de decidir els curtmetratges guanyadors de les dues seccions està integrat enguany per Giu Losantos, sexòloga i activista amb perspectiva rural; Jorge Vañó, codirector del Festival Internacional d'Animació ANIMALCOI i programador en la mostra FIRE!! de Barcelona; i la cineasta Victòria Morell. Així mateix, el públic donarà una menció especial a cada categoria.

L’OUT! acollirà, en la sessió de les 21 h de divendres, el documental Faire Famille (França i Bèlgica, 2023), que comptarà amb la presència del director, Océan, i de la productora, Sara Brucker. En aquesta cinta, Océan i la podcaster Sophie-Marie Larrouy desvetllen la seva noció de família a través dels testimonis emotius i captivadors dels seus éssers estimats, dones solteres, parelles queer i joves procedents de procreació mèdica assistida.

Ja dissabte 14, CineCiutat oferirà a les 19 h la projecció de la pel·lícula que va guanyar el premi Teddy a la darrera edició del Festival de Berlín: All the colours of the world are between black and white (Nigèria, 2023), de Tunde Apalowo, drama romàntic en què en Bambino i en Bawa desenvolupen una forta connexió; però, a causa de les normes socials sobre l'homosexualitat, els és incòmode expressar afecte. A les 21 h es projectarà «Unicorns» (Regne Unit, 2023), de Sally El Hosaini i James Krishna Floyd, una fusió seductora de romanç prohibit i xoc de cultures, una història poderosa i lírica de connexió humana on dues persones, un pare solter i una drag queen, podrien arribar a estimar-se si construïssin un pont entre dos mons molt diferents.

Entre les activitats paral·leles d’OUT! destaca la ja habitual sessió Cinema Positiu, coorganitzada amb l’associació ALAS Salut i Sexualitats per tractar el tema del VIH, amb la projecció del documental Soy Visible, de la Coordinadora Estatal de VIH i Sida (CESIDA), dimarts 17 de setembre a les 19 h a l’Auditori d’Es Baluard, que torna a ser seu de la mostra.

Una novetat serà el vessant literari del festival amb dues activitats dijous 19 de setembre a la llibreria Ínsula Literària: a les 18 h, el contacontes 'Papallones a la panxa', dirigit als més petits; i, a les 19 h, la presentació de la novel·la LGTBIQ+ El chico de los ojos grises, de la mà de l’autor Milán Rodríguez.

D'altra banda, i després de dos anys, la Mostra OUT! tornarà a sortir de Palma amb la projecció del llargmetratge Two Eyes (Estats Units, 2020), de Travis Fine, film que va obrir el festival l'any passat i que es projectarà el dia 28 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Es tracta d’un tríptic cinematogràfic que segueix tres personatges en tres períodes diferents, amb una connexió profunda i atemporal, que exploren el tema del gènere, l’amor, el dolor i el poder de l’art per transcendir el temps.

El diumenge 13 d’octubre, OUT! se traslladarà a Andratx per projectar a les 19 h al Teatre Sa Teulera una selecció de curtmetratges, tant de ficció com documental.