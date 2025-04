'Welcome to Sóllerland', la iniciativa que denuncia la massificació turística amb imatges (no tan irreals) generades amb IA

Una iniciativa llançada a través d'Instagram i titulada 'Welcome to Sóllerland' ha començat, aprofitant l'arribada massiva de turistes per Setmana Santa i Pasqua, una campanya per a denunciar la saturació que viu Sóller.

El perfil utilitza imatges creades amb intel·ligència artificial (IA) per a recrear el futur d'alguns enclavaments característics del municipi mallorquí al 2035. En la primera publicació diuen «Si demanes a la IA: Com serà aquest estiu a Sóller? Aquesta és la resposta!», junt a diverses il·lustracions de la plaça de la Constitució, amb l'emblemàtica façana de l'església de Sant Bartomeu col·lapsada pels turistes i els cotxes de lloguer. En una altra publicació es veu el tramvia ple de gent amb rostres atemorits, mentre que una altra de les fotografies recrea una massa de gent aquest estiu a la platja d'en Repic. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sollerland 🎡🎢 (@welcome.to.sollerland)