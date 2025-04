S'ha mort Pere Sampol Mas, el polític que va dur el sobiranisme d'esquerres a les més altes cotes de poder

Aquest divendres vespre ha mort Pere Sampol Mas (Montuïri, 16 de setembre de 1951). Va ser vicepresident del Govern, senador i diputat al Parlament de les Illes Balears.

Enginyer tècnic en electrònica industrial, ha estat un dels polítics sobiranistes més destacats de tota la història del mallorquinisme. Va ser, també, director de la Fundació Emili Darder.

De jove milità al Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) i a partir de 1976 al Partit Socialista de Mallorca (PSM). Fou diputat i portaveu del grup parlamentari del PSM al Parlament de les Illes Balears. Durant la legislatura 1995-1999 fou conseller del Consell de Mallorca i durant la següent legislatura (1999-2003) fou vicepresident del Govern i Conseller d'Economia, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears en l'anomenat Pacte de Progrés.

El 2006 s'acomiadà de l'activitat política. No obstant això, poc després entrà en la política estatal. El juliol del 2007, arran del pacte subscrit entre PSIB-PSOE, Bloc per Mallorca i Unió Mallorquina per governar les institucions, fou designat senador pel Parlament de les Illes Balears i s'integrà al grup mixt. El 22 de juny de 2011 fou substituït per Francesc Antich Oliver. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) va valorar positivament la tasca desenvolupada pel senador durant els sis primers mesos des de la seva designació i el desembre de 2007 el nomenà senador 'revelación del año' juntament amb Dionisio García Carnero (PP), Patricia Hernández Gutiérrez (PSOE) i Javier Maqueda (PNB). Sampol va ser el candidat al congrés dels diputats de la candidatura nacionalista Unitat a les eleccions generals del 2008, sent nomenat senador autonòmic fins al 2011, quan deixà la primera línia de la política.

També és conegut per la seva intervenció a la comissió parlamentària del cas Rasputin durant el qual va dir l'expressió «això és es colmo».