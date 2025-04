Polítics i societat civil mostren el seu condol per la mort de Pere Sampol

Dol unànime a la societat balear. L’exsenador, exvicepresident del Govern i exdirigent del Partit Socialista de Mallorca (PSM), Pere Sampol Mas, ha mort aquest divendres a 73 anys després d'una llarga malaltia. Els polítics i la societat balear en conjunt han expressat el seu condol a través de les xarxes socials, mostrant el seu dolor per la mort d’un dels polítics més importants del mallorquinisme.

Sampol va ocupar la Vicepresidència tercera del Govern durant la primera legislatura de Francesc Antich de 1999 a 2003, en la qual també va ser conseller d'Economia, Comerç i Indústria, i més tard va ser designat senador pel Parlamententre 2007 i 2011. També va ser vicepresident en el Consell de Mallorca de 1995 a 1999, diputat i regidor de Montuïri, la seva localitat natal. Sampol es va llicenciar com a enginyer tècnic en Electrònica Industrial, va dirigir la FundacióEmili Darder i va ser soci de l'Obra Cultural Balear.

El coordinador de MÉS per Mallorca -formació hereva del PSM-, Lluís Apesteguia, ha indicat, a través del seu compte en la xarxa social X, que els ecosobiranistes aquest divendres estan «una mica més orfes, com a moviment, com a partit i com a país». «Avui tot es fa difícil, però precisament per ell i amb el seu mestratge continuarem endavant, sempre més enllà. Gràcies per tantíssim, Pere», ha apuntat.

El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha ressaltat a Sampol com un «gran referent del mallorquinisme», ja que, «sense ell les Balears serien una altra cosa molt pitjor». «Ell va obrir camins que mai s'havien transitat. Aquests anys a Madrid l’he tingut i el tenc molt present. Visca el PSM i visca l'esquerra sobiranista mallorquina!», ha conclòs.

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha destacat que Sampol va pertànyer a una generació de polítics «valents» que van conduir les Balears «cap al progrés», a més de «mostrar el camí cap a un país compromès amb la seva cultura, la seva terra i la seva gent». La també secretària general del PSIB ha ressaltat que el més important que va ensenyar va ser el «valor de l'honestedat en política».

Per part seva, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha admès que ha rebut amb «pesar» la notícia de la defunció del polític, al qual ha qualificat de «servidor públic compromès amb la defensa de les Balears».

L'exsecretari general del PSM i MÉS, Gabriel Barceló, ha manifestat que es troba en «xoc» després de conèixer la notícia, ja que Sampol va ser «un dels seus mestres polítics», per la qual cosa ha asseverat que «mai se li podrà agrair tot el que va fer pel PSM i per a les Balears».

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha subratllat que amb la mort de Sampol«ens deixa un referent polític i un pare ideològic per a molts», al que ha agregat que el millor homenatge serà «continuar amb la seva lluita».

Moltes organitzacions com l’OCB, l’STEI i l’ASM han mostrat el seu condol, així com nombrosos ciutadans i personalitats del mallorquinisme polític. dBalears ha fet una selecció d’algunes de les piulades dedicades a Sampol a les xarxes socials:

Avui som un poc més orfes. Com a moviment, com a partit, com a país. El company, amic i referent Pere Sampol ens ha deixat. Avui tot es fa difícil, però precisament per ell i amb el seu mestratge seguirem endavant, sempre més enllà. Gràcies per tantíssim, Pere. — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) April 25, 2025

En Pere Sampol és mort. Gran referent del mallorquinisme. Sense ell aquest país seria una altra cosa molt pitjor. Ell obrí camins que mai haviem transitat. Aquests anys a Madrid ho he tengut i ho tenc ben present. Visca el PSM i visca l'esquerra sobiranista mallorquina! pic.twitter.com/f4nmFDk61Z — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) April 25, 2025

Ens ha deixat un referent polític i pare ideològic per molts i moltes. El millor homenatge, continuar amb la seva lluita.

Que la terra et sigui lleu. https://t.co/lbMnVlU9Op — Jaume Alzamora Riera (@JAUMEALZAMORA) April 25, 2025

Lamentam profundament la mort de Pere Sampol i Mas, soci fundador de la delegació de l'OCB de Montuïri i referent del mallorquinisme polític. pic.twitter.com/DXxnWKfHRs — Obra Cultural Balear (@ocbcat) April 25, 2025

Adéu a Pere Sampol, el líder polític que va encapçalar la candidatura unitària a les eleccions espanyoles i va encunyar una frase per a la història: ESPANYA NO TÉ REMEI.

Que la terra li sigui lleu.https://t.co/7x8YJIr59Z via @dbalears — sobiranistesmallorca (@AssembSmallorcA) April 25, 2025

Consternats i trists per aquesta notícia que ens ha deixat gelats. Amb un "és que és es colmo" el recordarem amb una rialla i amb tota la força i energia per seguir lluitant pels nostres valors: esquerra, sobirania i ecologisme.https://t.co/lc9wBhUeKD — Josep Ferrà (@JosepFerra) April 25, 2025

Avui és un dia trist per al nostre país. Pere Sampol ens deixa. Massa prest. En Pere va pertànyer a una generació de polítics valents que varen dur a les Illes cap al progrés i ens varen mostrar el camí cap a un país compromès amb la seva cultura, la seva terra i la seva gent.… https://t.co/QW9DzFGUeI — Francina Armengol (@F_Armengol) April 25, 2025