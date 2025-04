SOS Residents: «Diguem prou a la carrera 312 i a la Mallorca convertida en parc temàtic»

El 26 d'abril torna a Mallorca la 312, «una carrera de grans guanyadors i molts perdedors», ha remarcat SOS Residents.

«Inscriure’s a la 312 costa aproximadament 150€. Si aquesta xifra la multiplicam per 8.500 participants, genera un negoci de quasi 1.300.000€, sense comptar les aportacions dels patrocinadors. Per altra banda, es calcula que més de 15.000 persones es desplaçaran a l’illa atrets per aquest esdeveniment. Més reclam per una Mallorca ja sobresaturada», ha apuntat l'entitat.

A més, assenyalen que aquesta carrera l’organitza l’empresa 312 Bike & Tours S.L., propietat de Francesc Lliteras que va ser regidor pel PP a l’Ajuntament d’Artà: «Ja tenim els guanyadors».

I els perdedors?

L'entitat no té cap dubte que els perdedors són els residents dels 28 municipis afectats per la cursa i els usuaris dels 330 km de carreteres que quedaran tallades al trànsit durant 7 hores. «Perdedors, tots els mallorquins i mallorquines que aquest dia ens veurem privats de gaudir d’aquesta part de la nostra illa, que haurem de canviar els nostres plans, sortides, excursions, visites a familiars... I el que és pitjor, totes les persones d’aquests municipis que quedaran totalment aïllades».

«Què faran si han d’agafar un vol, o volen anar a un esdeveniment a un altre poble, o a cuidar un familiar malalt... o qualsevol altra activitat necessària o prevista?», es demanen. SOS Residents apunta que no parlen només del dia de la cursa, les setmanes prèvies «les carreteres es veuen envaïdes pels participants que venen a entrenar, posant en perill la convivència viària i la paciència de les persones que vivim a l’illa i ens hem de desplaçar en el nostre quefer diari».

A més, assenyalen que no estan en contra del ciclisme, «ni molt manco de l'esport». «El que criticam és el model: una illa convertida en escenari de grans esdeveniments esportius sense tenir en compte la gent que hi viu tot l’any. Mallorca no és un circuït, Mallorca no és un parc temàtic, Mallorca és ca nostra!», han remarcat.

Finalment, han llançat una crida a dir «prou» a la 312 i a la Mallorca «convertida en parc temàtic». Per això, convident la ciutadania a fer visible aquest rebuig i penjar pancartes a balcons, cotxes, finques o comerços.