[VÍDEO] El curtmetratge menorquí 'Origin' guanya una de les categories del Food Film Menu 2024

La gastronomia menorquina torna a ser protagonista al concurs de curtmetratges Food Film Menu amb el film 'Origin', que ha guanyat a la categoria d'Innovació, Creativitat i Emprenedoria i s'uneix a la llista de produccions menorquines premiades en aquest concurs representant Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022.

La proposta, promoguda per la Fundació Foment del Turisme de Menorca, ha estat elaborada per la productora Empàtic. El guió, de Lluís Illescas, narra la història d'una nina que creix cuinant amb la seva padrina fins que es fa càrrec del seu restaurant després d'anys viatjant pel món a la recerca d'un sabor únic que no troba fins que torna a les seves arrels.

El concurs de curtmetratges està organitzat per l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (Igcat) per tal que les Regions Europees i Mundials de Gastronomia tenguin l'oportunitat de presentar audiovisuals que promoguin pràctiques sostenibles, productes i receptes locals i tradicionals relacionades amb la gastronomia del territori.

Del 7 al 14 de setembre el públic té l'oportunitat d'impulsar el film cap a un nou premi, ja que s'obre el termini de votació popular per a seleccionar les pel·lícules favorites del públic.

El curtmetratge ha estat finançat amb Fons Europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NEXT Generation EU.