[VÍDEO] 'Gru 4. El meu dolent preferit', la gran estrena en català d'aquesta setmana als cinemes

Aquest dimecres, cinemes dels Països Catalans estrenen 'Gru 4. El meu dolent preferit', en versió doblada al català amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Durant el 2024 s’han doblat o subtitulat en català 41 llargmetratges amb el suport del Departament de Cultura.

A Mallorca, la nova pel·lícula d'animació es pot veure en la nostra llengua als cinemes Ocimax Palma Aficine.

'Gru 4. El meu dolent preferit'

Quart lliurament de 'Gru, el meu dolent preferit'. Gru, Lucy i les nines —Margo, Edith i Agnes— acullen un nou membre a la família: Gru Jr., que sembla que ha vengut al món amb l’únic objectiu de fer la vida impossible al seu pare. I per si no en tengués prou amb un fill que el martiritza a tota hora i a tot arreu, a Gru li surt un nou antagonista: Maxime Le Mal, un antic conegut que ha vengut a passar comptes per una vella trifulga i que, amb l’ajut de Valentina (la seva sofisticada parella), forçarà la família de Gru a exiliar-se.

Universal Pictures ha informat de la distribució d’aquesta pel·lícula d’animació a les sales següents:

• Cine Yelmo Abrera (Abrera)

• JCA Cinemes Lleida – Alpicat (Alpicat)

• Cine Yelmo Baricentro (Barberà del Vallès)

• Arenas Multicines (Barcelona)

• Cine Yelmo Westfield La Maquinista (Barcelona)

• Cines Verdi (Barcelona)

• Cinesa Diagonal (Barcelona)

• Cinesa Diagonal Mar (Barcelona)

• Cinesa SOM Multiespai (Barcelona)

• Cine Yelmo Premium Castelldefels (Castelldefels)

• Cines FULL (Cornellà de Llobregat)

• ACEC CAT Cines (Figueres)

• Cine Alhambra (la Garriga)

• ACEC Cines Filmax Gran Via (l'Hospitalet de Llobregat)

• ACEC Cines Bages Centre (Manresa)

• Cinema La Calàndria (el Masnou)

• Kinépolis Mataró Parc (Mataró)

• ACEC Cines Olot (Olot)

• Ocine Roquetes (Roquetes)

• Cinemes Roses (Roses)

• ACEC Cines Imperial (Sabadell)

• Odeon Multicines Girona (Salt)

• Cinemes Can Castellet (Sant Boi de Llobregat)

• Cine Yelmo Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)

• Cinemes Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)

• CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)

• Ocine Tarragona – Les Gavarres (Tarragona)

• Yelmo Parc Central (Tarragona)

• Cinemes Majèstic (Tàrrega)

• Cinesa Parc Vallès (Terrassa)

• JCA Cinemes Tarragona – Valls (Valls)

• Multicines Sucre (Vic)

• Cinemes Kubrick (Vilafranca del Penedès)

• Odeon Multicines Vilanova (Vilanova i la Geltrú)

• Cinemes Illa Carlemany (Escaldes – Engordany)

• Ocimax Palma Aficine (Palma)

• Multicines Sucre (Vila-real)