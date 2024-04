El Consell de Mallorca projecta el film inèdit d'Agustí Villaronga a la Sala Augusta aquest dilluns

El Consell de Mallorca ret homenatge a Agustí Villaronga amb la projecció del seu film inèdit Mallorca, a la Sala Augusta de Palma, aquest dilluns, 22 d'abril, a les 18.30 hores. D'aquesta manera, la institució insular mostrarà el curtmetratge inèdit coincidint amb l'aniversari del seu naixement. La cinta promocional de l'illa va ser encarregada, fa quaranta anys, per Foment de Turisme, el 1985, però no es va fer servir perquè el resultat no va agradar.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, explica que l'acte que s'ha organitzat per aquest dilluns comptarà amb la projecció del film inèdit Mallorca, que té una durada de 20 minuts, i amb un col·loqui molt interessant format per Catherine Alcina; Eduardo Gamero; Cati Moyà i Francesc Bonnín. Roca assegura que és una manera de retre homatge a un dels directors més internacionals que ha tengut l'illa.

La vicepresidenta i consellera ha detallat que s'exposaran experiències i curiositats sobre el rodatge de la mà de Catherine Alcina, que va participar en el rodatge de Mallorca; s'explicarà com va ser la troballa de la cinta per part de la periodista Cati Moyà; s'analitzarà la promoció turística amb el president de Foment de Turisme de Mallorca, Eduardo Gamero, i s'avaluarà la conservació del patrimoni audiovisual de l'illa amb el director de l'Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca, Francesc Bonnín.

El curtmetratge rep el nom de Mallorca, té una durada de quasi 20 minuts i és una còpia inflada al format estàndard per projecció en sales des de l'original de rodatge, que va ser en 16 mm. Roca ha destacat que la cinta està custodiada al dipòsit de l'Arxiu de So i Imatge del Consell de Mallorca i que va ser trobada per la periodista Cati Moyà fa uns mesos. Roca ha recordat que ja s'ha posat en marxa el procés de digitalització de la cinta.

Es tracta d'un encàrrec que va fer Foment de Turisme, amb patrocini del Consell de Mallorca, devers l'any 1985. Anava en línia amb altres encàrrecs que s'havia fet a directors de cinema per donar una nova o inèdita visió de l'illa. El film que va concebre Agustí Villaronga era un muntatge d'imatges amb una banda sonora dels compositors Philip Glass i Win Mertens.

El curtmetratge comença amb la silueta d'un vaixell que travessa la mar. Mentrestant, una veu en off diu que «totes les rutes de la Mediterrània duen a Mallorca, on la placidesa acull els viatgers al final de totes les odissees». A continuació, jocs de llums i ombres a la Serra de Tramuntana, el castell de Bellver o les coves del Drac.

La pel·lícula no va convèncer els responsables del Foment de Turisme de Mallorca, que varen decidir encarregar a l'escriptor Valentí Puig un guió per afegir-li una veu en off, amb un missatge més clarament turístic. Villaronga no hi va estar d'acord i, a més, aquesta segona versió tampoc no va convèncer a l'entitat turística i va acabar en un calaix. Precisament, d'aquell calaix ara s'ha pogut recuperar la cinta.