El desè aniversari de 'Five Films for Freedom' se celebrarà el 22 de març al Centre Flassaders

El desè aniversari de 'Five Films for Freedom' se celebrarà el proper 22 de març al Centre Flassaders (Palma), on es projectaran cinc curts per a reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+.

Aquesta proposta cultural està organitzada per part del British Film Institut, juntament amb el British Council, i des que el projecte va començar el 2015, més de 23 milions de persones han vist les pel·lícules a més de 200 països, entre els quals s'inclouen aquells on es vulneren els drets del col·lectiu LGTBIQ+, segons ha explicat l'organització de l'esdeveniment en una nota de premsa.

Palma s'ha adherit al projecte per segona vegada amb una vetllada dedicada a la diversitat, en col·laboració amb Mostra OUT!, amb la projecció dels curtmetratges seleccionats per a aquesta iniciativa. L'accés serà gratuït amb inscripció prèvia i les pel·lícules es projectaran en versió original amb subtítols en castellà.