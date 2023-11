'Quest', òpera prima d'Antonina Obrador, arriba a les sales el 1r de desembre

Nanouk Films i La Perifèrica produccions estrenen a sales el 1r de desembre Quest, un thriller psicològic amb un fort component autoral, que reflexiona sobre el dol i la masculinitat. L'òpera prima d'Antonina Obrador, protagonitzada per Enric Auquer i Laia Manzanares, i amb la presència de Miquel Gelabert i Maria Arnal, autora de la banda sonora del film, va inaugurar la tretzena edició de l’Atlàntida Mallorca Film Fest i ha estat reconeguda com a millor pel·lícula del festival de l’audiovisual català Som Cinema.

La pel·lícula narra la història de Lluc, un biòleg interpretat per Enric Auquer (El maestro que prometió el mar, Vida perfecta, Quién a hierro mata). Marcat pel suïcidi de la seva dona Maria, emprèn una investigació al lloc on va morir: l'illa deshabitada de Quest. Un cop allà s'adona que a l'illa hi regna un element sobrenatural. L’arribada de Carme, la seva germana interpretada per Laia Manzanares (Merlí, La desconocida), l’empenyerà a enfrontar-se amb les pors més arrelades en el seu interior.

Per a tractar temes universals, com el dol i la culpa, Antonina Obrador s’ha inspirat en elements de la mitologia mediterrània i ha rodat a diferents localitzacions de Mallorca, com Felanitx, Portocolom, la Dragonera o la Serra de Tramuntana. «L'illa de Quest és un espai temporal subjectiu. Vull parlar del moment a la vida en què després d'un esdeveniment traumàtic, sentim que res avança, que tot queda en suspensió. Dels llimbs en què un es troba quan passa per un dol», explica Obrador. «També volia parlar de la sensació d'aïllament, de com la solitud absoluta et pot portar a moments de reflexió tan profunds que et pots perdre en ells», afegeix la directora.



Quest compta amb la participació de 3Cat i IB3, el suport de l'ICEC i l'ICIB, el patrocini de Fundació Mallorca Turisme i Mallorca Film Commission i la col·laboració de l'Ajuntament de Felanitx.

Sinopsi

Lluc arriba a l'illa deshabitada de Quest, on es diu que hi habiten elements sobrenaturals, per estudiar-hi la flora i la fauna. Però ben aviat s’adonarà que la seva recerca es torna cap als fantasmes que habiten el seu interior.