La Mostra de Cinema de Muntanya torna amb 14 documentals, una obra de teatre i conferències

Arranca la 14a edició de la Mostra de Cinema de Muntanya de Palma 2023: 10 dies de propostes cinematogràfiques relacionades amb la muntanya, tant per al públic amant dels esports com també per al públic que cerca aproximar-se a aquest món. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha presentat la mostra que, del 16 al 25 d’octubre, projectarà un total de 14 documentals, una obra de teatre i diferents conferències i col·loquis en cinc espais: el Teatre Principal de Palma, Cine Ciutat, el Teatre Municipal Xesc Forteza, al Club Pollença i la Llibreria La Salina.

A més, el director de la Mostra de Cinema de Muntanya de Palma, Bartomeu Tomàs, celebra que, per primera vegada, es programen activitats fora de Palma i es manté una línia de col·laboració amb el Menorca Doc Fest. També entre les novetats, destaca l’apropament a la literatura; l’anàlisi de l’actual situació entre la comunicació, el periodisme i la muntanya i el premi del públic, que repartirà 500 euros en la secció competitiva. Participen documentals de Gran Bretanya, Canadà, França, Dinamarca, els Estats Units, Bulgària, Iran i Iraq, entre d’altres.

A més, com a cada edició, la Mostra de Cinema de Muntanya comptarà amb convidats que compartiran la seva passió, experiències i reflexions amb els assistents més curiosos, com Miquel Rayó, escriptor i docent; Kris Annapurna, periodista de muntanya; Juan Miguel Ponce, fotògraf i publicista, i Eduard Moyà, doctor en literatura, traductor i professor de llengua anglesa.