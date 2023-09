[VÍDEO] 'Dorothea on the rocks' s'estrena dimarts a CineCiutat

A principis del segle XX, poques dones podien desafiar les normes socials i recorrer el món en solitari. Dorothea Bate ho va fer i va viatjar pel Mediterrani, a la recerca de fòssils d’animals extints, convertint-se en una paleontòloga reconeguda internacionalment.

Dorothea on the rocks és una pel·lícula, i alhora una minisèrie d’animació, que segueix les aventures de Bate d’un lloc a un altre del món, fent front a grans dificultats i perills. En el seu recorregut, Dorothea no només descobrirà animals inversemblants, sinó que farà amics, estarà a punt de perdre la vida i s’enfrontarà a qui sigui necessari per a poder aconseguir els seus objectius.

El curtmetratge, de trenta minuts de durada, s'estrenarà dimarts, 19 de setembre, a les 19 hores a CineCiutat, Palma, amb la presència de les directores de la pel·lícula, Marta Hierro i Núria Abad, així com del director d'animació, Luis Ozonas. La sèrie, de quatre capítols de deu minuts cada un, s’emetrà setmanalment a partir de dissabte 23 de setembre a les 9 hores a IB3 Televisió.

Aquest projecte parteix de les animacions desenvolupades per MOM Works per al reconegut documental Dorothea i el Myotragus, que recupera aquesta figura de gran importància que fa cent anys va posar les Illes Balears al mapa científic internacional amb el descobriment del Myotragus balearicus. No obstant això, va més enllà relatant les experiències de Dorothea a Xipre, Creta, Regne Unit, Palestina i Àfrica. Les seves troballes encara avui són de gran rellevància científica per a conèixer l’evolució de les espècies.

SNEAK PEEK DOTR V2 from MOM Works on Vimeo.