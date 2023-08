'Hijos de África', el curtmetratge del mallorquí Carles Bover, candidat als Premis Goya

L'Acadèmia de Cinema ha confirmat la candidatura de 'Hijos de África' per a competir en la 38a edició dels Premis Goya en la categoria de Millor Curtmetratge Documental, que se celebrarà el mes de febrer de 2024 a Valladolid.

El curtmetratge documental 'Hijos de África', dirigit pels guanyadors d'un Premi Goya Carles Bover Martínez i Julio Pérez del Campo i produït per Sealand Films, en coproducció amb IB3, optarà a la nominació en la seva categoria a través de les votacions dels acadèmics que finalitzaran el pròxim 27 de novembre.

'Hijos de África' es va estrenar a principis d’any a IbizaCineFest, recentment reconegut com a festival qualificador als Premis Goya. Avui dia, en poc més de mig any, ja compta amb més de 10 seleccions a festivals i 4 premis, entre els quals destaca el Premi Fugaz a Millor Curtmetratge Documental.

El curtmetratge narra, des del cor d'Àfrica, la colpidora realitat dels infants bruixot i infants esclau a Benín. A través dels seus testimoniatges, aquest documental confronta les ombres del colonialisme. Desafiant prejudicis i llegats anacrònics i clamant per un crit en defensa dels drets humans a Àfrica.

Amb motiu del Dia Internacional dels Afrodescendents, els directors apunten «avui és un dia important per a comprometre's a posar fi a totes les formes de discriminació racial i denunciar una vegada més el racisme estructural que continua alimentant la violència i exclusió sobre les persones africanes i afrodescendents en la nostra societat». Tal com expliquen en el curtmetratge, els segles de colonialisme en el continent africà són la principal causa de la trista i dura realitat que viuen actualment països com Benín. Els directors també remarquen que «hem de ser conscients del nostre privilegi blanc per a entendre realment la magnitud del racisme que impregna el nostre sistema i que ha consolidat i sostingut el desenvolupament d'Europa a través de l'espoli i el comerç esclau a Àfrica.

Els guanyadors del Premi Goya a Millor Curtmetratge Documental per 'Gaza', en 2019, varen iniciar el finançament del projecte documental 'Hijos de África' en 2021 a través de la plataforma de micromecenatge Goteo. Els directors expressen el seu més profund agraïment a les centenars de persones que varen col·laborar a través del micromecenatge en la posada en marxa d'aquest projecte. La generositat mostrada no sols s'ha materialitzat en aquest documental, sinó que també reflecteix un fort sentit de solidaritat i compromís amb la causa. «Cada contribució ha estat fonamental per a llançar llum sobre aquestes realitats ocultes», han assenyalat.