Cinema, música i xerrades ompliran la 13a edició de l’Atlàntida Mallorca Film Fest

L'Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) ha presentat aquest divendres la seva 13a edició. Jaume Ripoll, director del festival, ha estat l'encarregat de revelar la programació de l'edició presencial del festival des del Cinema Rívoli.

L’AMFF obre la seva programació el dia 24 de juliol amb l'estrena de ‘Quest’, l'òpera prima de la mallorquina Antonina Obrador. Un thriller psicològic que proposa una bella reflexió sobre el dol i la masculinitat. La pel·lícula està protagonitzada per Enric Auquer i Laia Manzanares, i compta amb la participació i la música de Maria Arnal.

Durant vuit dies, entre el 24 i el 31 de juliol, Palma es convertirà en la seu física d'aquest ja consolidat festival de cinema, música, xerrades i trobades de la indústria. L’AMFF Projectarà 63 llargmetratges, 9 curtmetratges, acollirà 15 estrenes mundials i 34 estatals. Tindran lloc 16 concerts i més de 200 convidats de la indústria audiovisual es donaran cita a Ciutat.

El dimarts 25 de juliol, l'emblemàtic espai de La Misericòrdia acollirà una gala especial en la qual es lliurarà el Premi Màster of Cinema a una llegenda viva del cinema, l'actriu Liv Ullmann. Musa d'Ingmar Bergman amb qui va rodar 9 pel·lícules, entre elles ‘Persona’, ‘Secrets d'un matrimoni’ o ‘Cara a Cara’ (que li va valer la seva segona nominació a l'Oscar). A més de rebre el guardó, Ullman presentarà l'estrena a l’Estat espanyol de la sèrie documental ‘Liv Ullmann: el camí menys transitat’, dirigida per Dheerai Akolkar.

L'actriu noruega no serà l'únic premi especial d'aquesta edició, el 30 de juliol es lliurarà els Màster of Cinema a l'actriu francesa, guanyadora d'un premi César, Irène Jacob. L’actriu ha tingut una gran trajectòria internacional, va debutar en ‘Adeu, nois’ de Louis Malle, es va consagrar amb Kieslowski (en ‘La doble vida de Verónica’ i ‘Tres colors: Rojo’) i va ser la Desdémona a ‘l’Otel·lo' de Kenneth Branagh.

L’AMFF tancarà la seva edició presencial el 30 de juliol amb la gala de lliurament de premis del jurat, la crítica i el públic. Després dels guardons tindrà lloc la projecció de ‘Creatura’, guanyadora del premi a la Millor Pel·lícula Europea a la Quinzena de Realitzadors del Festival de Cannes. Es tracta d'un llargmetratge escrit per Elena Martín Gimeno i Clara Roquet, protagonitzada per la mateixa Elena Martín Gimeno, Clàudia Malagelada i Mila Borràs, que interpreten al mateix personatge amb 30, 15 i 5 anys respectivament. Completen el repartiment Oriol Pla, Alex Brendemühl, Clara Segura, Marc Cartanyà, Carla Linares i Teresa Vallicrosa.

Secció Oficial

Un total de 24 llargmetratges conformen la Secció Oficial, dels quals 11 llargmetratges pertanyen a la Secció Oficial Nacional. Entre ells destaca l'estrena espanyola de ‘Las chicas están bien’ de Itsaso Arana que, després de ser presentada mundialment en el festival de Karlovy Vary, arribarà a l’AMFF abans de la seva estrena comercial en sales. La pel·licula, segons els organitzadors, és un meravellós conte d'estiu sobre quatre actrius i una escriptora que assagen una obra de teatre en un antic molí, apartat del món. Protagonitzada per Bàrbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero i Helena Izquierdo, la seva directora i part de l'equip artístic presentaran la pel·lícula en La Misericòrdia el dissabte 29 de juliol.

Una altra història estiuenca és ‘Notas sobre un verano’ de Diego Llorente, una petita joia de retrobaments amorosos i decisions imprevistes. Ambientada a Mallorca i en clau de thriller arriba ‘Beach House’ d'Hèctor Hernández Vicens.

Un altre moment esperat serà l'estrena mundial d’'Operació Brooklyn’ d'Adolfo Moreno,el docuthriller sobre un dels casos més mediàtics dels últims anys: la fugida de 22 immigrants des d'un avió a l'aeroport de Palma. La projecció vindrà precedida per un col·loqui amb Metges sense Fronteres.

El recuperat cinema quinqui aterrarà a l’AMFF amb l'estrena mundial de ‘Sueños y Pan’, de Luis Soto,una pel·lícula plena d'acció, peripècia i bon humor. Sobre història del cinema arribarà ‘María y la película olvidada’, documental signat per Marta Hierro i Núria Abad sobre la primera directora de cinema sonor a l’Estat espanyol.

La Secció Oficial Nacional també tindrà espai per al drama eròtic, amb ’21 Paraiso’ de Néstor Ruiz Medina, o ‘Cuando toco un animal’ d'Ángel Filgueira. Completa aquesta secció una altra estrena mundial, el retrat d'una de les bandes de música icòniques de l'escena indie, Sexy Sadie, al documental ‘Naturalesa Morta’ de Toti García. A més d'aquests títols, formen part d'aquesta secció les pel·lícules d'inauguració, ‘Quest’, i de clausura, ‘Creatura’. El Jurat de la Secció Oficial Nacional està compost per Sergi Caballero, Susy Gómez i Pep Girbent.

A la Secció Oficial internacional, dotada amb el premi FILMIN valorat en 10.000 euros a la Millor Pel·lícula en concepte de drets de distribució a l’Estat espanyol, destaquen títols com les candidates a l'Oscar ‘January’ (Letònia) de Bruno Carnide (també guanyadora del Festival de Tribeca), ‘Safe Place’ (Croàcia) de Juraj Lerotic, un arriscat i molt nou drama psicològic sobre el suïcidi, o ‘Aurora’s Sunrise’ (Armènia, Alemanya, Lituània) de Inna Sahakyan, una joia animada inspirada en el Art Noveau.

Aquesta secció, dirigida al públic jove, comprendrà una selecció de llargmetratges que empatitzen amb els dilemes, conflictes i diferents situacions amb les quals s'enfronten les noves generacions. Entre ells: ‘Chiara’ (Itàlia, Bèlgica) de Susana Nicchiarelli, que es va presentar en la secció oficial del Festival de Venècia), ‘Thunder’ (Suïssa) de Carmen Jaquier, ‘Inland’ (UK) de Fridtjof Ryder, ‘Falcon Lake’ (França, el Canadà) de Charlotte Le Bon, ‘Neon Spring’ (Letònia) de Matiss Kaza, ‘Dalva’ (Bèlgica) d'Emmanuelle Nicot, ‘Pensive’ (Lituània) de Jonas Trukanas, ‘The Gravity’ (França) de Cédric Anat, ‘To the North’ (Romania, França, Grècia) de Mihai Mincan i ‘Delegation’ (Israel, Polònia, Alemanya) de Asf Saban.

El jurat de la Secció Oficial estarà compost per tres grans intèrprets: Vicky Luengo, Carlos Cuevas i Omar Ayuso, juntament amb tres joves estudiants Pau Amer, Ainhoa Cuevas i Caterina Llabrés.

A més, les pel·lícules de Secció Oficial podran optar al Premi de la Crítica de l'Associació Catalana de la Crítica i l'Escriptura Cinematogràfica (ACCEC), el jurat de la qual estarà integrat per: Estanis Bañuelos, Daniel Farriol i María Abad.

Atlàntida Premiere

Entre les pel·lícules que formaran part de la programació de la 13a edició d'Atlàntida Mallorca Film Fest destaquen un grapat de premieres que comptaran amb la visita dels seus directors i que mantenen el certamen com a cita ineludible estiuenca per a cinèfils. Una de les presències més cridaneres serà la del cineasta Ira Sachs, que després d'estrenar el seu últim film en els festivals de Sundance i Berlín, presentarà ‘Passages’ (França), protagonitzada per un triangle amorós fora de control format per Adèle Exarchopoulos, Franz Rogowski i Ben Whishaw, la pel·lícula, narra una exòtica història de descobriment i una audaç exploració sexual de les espines de l’amor.

De Berlín i Sundance també arriba ‘Fantastic Machine’ (Dinamarca), documental produït per Ruben Östlund que assegura polèmica, riures i una lúcida lliçó d'història. Un altre dels grans documentals d'aquesta secció és ‘Smoke Sauna Sisterhood’ (Estònia), d'Anna Hints, que va obtenir el premi a la millor direcció al festival de Sundance. En gènere documental destaca ‘En el Adamant’ (França) de Nicolas Philibert, guanyador de l'Os d'Or del Festival de Berlín.

Dels EUA arriba ‘Reality’ de Tina Satter, una de les pel·lícules més esperades de la temporada. Un absorbent thriller que narra les filtracions que van revelar la influència russa en la victòria electoral de Donald Trump. També ‘Kokomo City’ amb el premi del Públic a Sundance i Berlín sota el braç. Una història musical, comptada en primera persona, sobre la vida de quatre treballadores sexuals trans racializadas que lluiten per sobreviure en un món hostil, o ‘Cómo dinamitar un oleoducto’ de Daniel Goldhaber, un trepidant eco thriller en el qual un grup d'activistes trien la violència com a via per a lluitar contra el canvi climàtic.

Completen aquesta secció títols com a ‘Medusa Deluxe’ (UK) de Thomas Hardiman, una de les revelacions de la temporada, rodada en un enlluernador pla seqüència. ‘Slow’ (Eslovènia, Espanya) de Marija Kavtaradze, una història d'amor plena de tendresa, gestos i ball; ‘Accused’ (UK) de Philip Barantini, en la qual el director de ‘Bull’ torna a demostrar el seu talent amb un intens thriller sobre les fake news i la caça de bruixes digital; ‘Opponent’ (Suècia) de Milad Alami, un thriller social i esportiu amb una incommensurable interpretació principal a càrrec de Pyeman Moodai, protagonista de ‘Nader i Simin. Una separació’ o ‘After’ (França) d'Anthony Lapia, una pel·lícula per a experimentar a cop de ball i que ens transportarà a l'energia de les nits de festa i after.

De França també arriba ‘Apaches’ de Romain Quirot. La versió disbauxada dels Peaky Blinders a la francesa on Niels Schneider encarna al líder dels Apaches, la màfia que imposava el terror al París d'inicis del segle XX. D'Irlanda arribarà ‘Lola’, d'Andrew Legge, una de les cult movies de l'any té una premissa irresistible: què passaria si en 1941 unes germanes angleses haguessin donat amb una màquina que els permetés escoltar el futur?

Tanca la secció ‘Copenhaguen no existe’ (Dinamarca), de Martin Skovbjerg. Després de triomfar amb ‘La pitjor persona del món’, el seu guionista Eskil Vogt signa aquest thriller íntim en el qual una dona desapareix i el seu pare decideix interrogar a qui era la seva parella. Les pel·lícules de la secció Atlàntida Premiere optaran al Premi del Públic.

Tribut a Terenci Moix i pel·licules LGTBIQ+

La 13 edició de l’AMFF rendirà tribut a figures com Terenci Moix amb l'estrena mundial del llargmetratge ‘Terenci Moix. La fábula infinita’, creat per Álvaro Augusto i dirigit per Marta Lallana que comptarà amb la presència de Boris Izaguirre. El projecte també inclourà una sèrie que s'estrenarà al setembre en Filmin.

El festival acollirà una sessió de tribut a la figura de Michelangelo Antonioni amb la presència de Enrica Figo, productora i vídua d'un dels millors directors de la història. A la xerrada estarà acompanyada pel compositor Claudio Gabrielle.

Un any més, l’AMFF vol posar també el focus en els conflictes i problemàtiques del col·lectiu LGTBIQ+ amb títols com ‘Drifter’ de Hannes Hirsch, ‘Bones and Names’ de Fabian Stumm, ‘Els nens perduts’ de Zeno Graton, ‘Alteritats’ d'Alba Cros i Nora Haddad, ‘Beautiful Beings’ de Guomundur Arnar Guomundsson o ‘Deixa de dir mentides’ d'Olivier Peyon.

En resum, un caretell excepcional que no us podeu perdre. Podeu consultar la programació completa i la compra d'entrades al següent enllaç. En els propers díes es donarà a conèixer la programació online del festival.