'Gypsy 83' (2001). Quan ens «mariposam» al dia

Davall d’una pedra… eh? Com? No, no, ara xerrava per telèfon. Mem, què feim de bo? Vos podeu imaginar que jo no sé qui som de fa unes setmanes. Me balla el cap i només puc pensar que vos dec un parell bo de pel·lícules i qualque actualització d’alguna sèrie.

Comencem per Rūrangi, de la qual, he vist la segona temporada (disponible a Neontv des de Nova Zelanda o a Hulu des dels EUA) i no sé què vos he de dir… haureu d’anar a les antípodes perquè està molt emocionant (encara que acabi en la, obrint una trama que s’ha de continuar a la següent temporada. 4 Jamie Lee Curtis, interès 5).

Per una altra banda, feu-vos enfora de Saint-Narcisse (2020) un nyerro dirigit per en Bruce LaBruce i que també coescriu amb en Martin Girard. Realisme màgic en una cinta pseudoeròtica, de clergues, bruixes amb punts BDSM vainillistes que explica, per paga, una relació incestuosa com a fil central. Ja tenim la Seu plena d’ous. No la cerqueu al Filmin estranger (3 Kevin Spaceys, interès 1).

Per desembafar, podríeu provar de mirar People (2004) dirigida i escrita per l’hetero d’en Fabien Onteniente. Una comèdia amb noms estel·lars a la qual se li nota el pas del temps i les ganes de fer marialgo perquè està de marimoda. Si voleu veure en Rupert Everett, en José Garcia, en Patrice Cols o na Rossy de Palma allà vosaltres (És al Filmin estranger. 2 Kyle MacLachlans, interès 2).

Però avui, deixau-me que vos parli de Gypsy 83, una cinta interessant, dirigida per en Todd Stephens que la coescriu amb en Tim Kaltenecker. Dos autor que han fet feina plegats abans, per exemple, a Swan Song i a Another Gay Movie.

Na Gypsy Vale (Sara Rue) i en Clive Webb (Birkett Turton) són dos amics descastats, amants de la música gòtica i amb una obsessió per n’Stevie Nicks. Els agrada tant que agafen cotxe per anar a la convenció anual d’imitació de la cantant. El film és una road movie amb despertar sexual, lleugera introspecció i rebel·lia de cinema. Entretinguda i tendre amb qualque moment de guió forçat perquè s’han de passar per segons quins estats anímics que surten adesiara (sense acabar de molestar).

Vos agradarà si sou mig hippies, vos acostau a la cinquantena, heu escoltat The Cure de joves o no sou massa exigents. Cridareu a la pantalla si mai heu vestit de negre, el més estrambòtic que heu fet és sortir a comprar el pa en xoquins, viviu amb sa mamà o heu vist totes les pel·lícules den Denzel Washington, n’Steven Seagal, o el raquític d’en Tom Cruise.

La trobareu a Dekko.

■■■□□ Humor

■■□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat