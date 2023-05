L'estrena mundial de 'Quest', la gran aposta del cinema balear, inaugurarà l'AMFF2023

Com en anteriors edicions, l'Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) torna a apostar per una gran producció balear per a inaugurar el festival que es desenvoluparà fins al 30 de juliol a Mallorca i tendrà una edició en línia fins al 23 d'agost en Filmin.

Quest, produïda per Nanouk Films i La Perifèrica produccions i amb la participació de TV3, és la ficció balear de major format des d’El ventre del mar (Agustí Villaronga). La pel·lícula està protagonitzada pel guanyador d'un Goya Enric Auquer i l'actriu Laia Manzanares i compta amb la participació i la música de Maria Arnal.

Es tracta d'una una cinta plena de fantasia i misteri en la qual Mallorca es transforma en una illa perduda en el temps amb mantell de boira i silencis trencats per presències desconegudes.

La pel·lícula tracta temes universals com el dol i la culpa, i crea un món replet d'elements de la mitologia mediterrània.

Quest narra la història de Lluc, un biòleg marcat pel suïcidi de la seva esposa, que emprèn una recerca per a catalogar la flora del lloc on ella va morir: l'illa deshabitada de Quest. Una vegada allí s'adona que a l'illa regna un element sobrenatural. Lluc haurà d'enfrontar-se als fantasmes del passat per a poder redimir la culpa que sent per la mort de la seva esposa Maria.

La pel·lícula ha estat rodada en diferents localitzacions de Mallorca, com Felanitx, Portocolom, la Dragonera o la Serra de Tramuntana, i compta amb la participació de TV3 i IB3, el suport del ICEC i ICIB i la col·laboració de la Mallorca Film Comission i l'Ajuntament de Felanitx.