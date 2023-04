Voleu que vos esbutzi la sorpresa de quina serà la pel·lícula de la setmana que ve (una de les de’n Matthew Montgomery vos ho promet), voleu? Idò, la versió de dos duros de mariGhost. Au, ja ho teniu.

Però avui, ai avui, vos xerraré de Matrimoni d’inconveniència, una sèrie de la qual Dekko fa setmanes que publicita a tuerto i a dreito, provant de crear interès (o això pensen ells). En Jason T. Gaffney escriu (amb son pare, n’Ed), dirigeix (amb na Diliana Deltcheva) i protagonitza (amb en David Singletary) aquesta comèdia de sis episodis a la seva primera temporada (encara que amenacen dient que n’hi haurà més).

La idea és fàcil: n’Owen (Jason T. Gaffney) és un camell i un perdut que es veu obligat a compartir pis amb en Franklin (David Singletary), professor d’anglès molt fi, amb qui ha de fer veure que són matrimoni en entrar en un programa de protecció de testimonis de la policia. Aquesta situació força escenes impossibles i còmiques pels seus oposats tarannàs.

Aquesta és la premissa. El que ens trobarem en realitat serà una sèrie previsible (3 Arnold Schwarzeneggers), d’embolics forçats (2 Eric McCormacks) i escriptura novell de la qual es veuen les costures del taller de guió (2 Aubrey Wisbergs), encara que provi de filar una història que vagi un poc més enllà de les trames estantisses que tant coneixem (1 Val Kilmers). Per sort només són sis capítols de vint minuts (2 Nicolas Cages), sí, de ritme irregular i actuacions justetes (2 Nicolas Cages), però que millora cap al final de la temporada (-2 Nicolas Cages).

Mirau-la si recordau en Wesley Snippes i en Mel Gibson, vos fan riure els Javis o no sabeu què mirar i teniu un horabaixa perdut. Oblidau-la si fa bon dia, no heu tastat les panades de xítxeros del forn de veïnat o teniu controlat l’horari de l’italià barbut del cap de cantó. Deixau de segui aquesta secció si no llegiu més que el titular, sou un bot pagat per un partit de dretes per embossar, firmau amb el cos del missatge o vos agrada en Nicolas Cage o el feixista d’en Tom Cruise.

La trobareu a Dekkoo.

■■□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

■□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat