La UIB organitza un cicle de cinema per a recordar Agustí Villaronga

El Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta organitzen un cicle amb la voluntat de recordar el cineasta Agustí Villaronga (Palma, 1953 - Barcelona, 2023), doctor honoris causa per la UIB (desembre 2021) de la millor manera possible: projectant i tornant a veure la seva obra. El cicle inclou la projecció a CineCiutat de quatre de les pel·lícules més importants de la seva filmografia amb una presentació i trobada posterior amb alguns col·laboradors de Villaronga: els guionistes Biel Mesquida i Toni Aloy, els músics Joan Valent i José Manuel Pagán i els productors Isona Passola i Cesc Mulet.

La proposta es desenvoluparà del 24 de març al 30 de juny de 2023 i recull quatre moments importants de la filmografia de Villaronga: Tras el cristal, el seu primer llargmetratge, que va causar gran sensació en la crítica i el públic; El mar, adaptació de la novel·la homònima de Blai Bonet, el seu primer gran èxit de públic; Aro Tolbukhin, film codirigit amb altres dos directors, no tan conegut com els altres, del qual es vol reivindicar la singularitat, i finalment Pa negre, espectacular adaptació del treball d’Emili Teixidor, que va suposar un altre moment important en la carrera del director.



L’objectiu del cicle és que cada pel·lícula sigui introduïda per dos col·laboradors de Villaronga, de camps diferents. La primera sessió, del dia 24, havia de ser presentada per dos actors, però malauradament la data coincideix amb l’estrena a Barcelona del film pòstum de Villaronga, Loli Tormenta, circumstància que ha impedit de dur a terme la proposta com estava pensada. Tot i això, la resta del cicle sí que comptarà amb altres col·laboradors del director.



Dates i horari

Del 24 de març al 30 de juny de 2023, a les 18 hores

Lloc

CineCiutat. Carrer de l'Emperadriu Eugènia, 6, Palma

El cicle inclou la projecció de quatre pel·lícules amb una presentació i trobada posterior amb els col·laboradors de Villaronga (actors, guionistes, músics i productors).



- 24 de març de 2023. Tras el cristal (1986), 107’

Aquest primer llargmetratge fou seleccionat per al Festival Internacional de Cinema de Berlín, el Premi de la Crítica de Mallorca, el premi Ondas i el gran premi del Festival de Cinema de Barcelona.

- 28 d’abril de 2023. El mar (2000), 111’

Presenten la pel·lícula Biel Mesquida i Toni Aloy (guionistes del film)

Representa el retorn al seu estil més personal. En fou coguionista amb Biel Mesquida i Toni Aloy, a partir d'una novel·la de Blai Bonet. Presentada al Festival de Berlín i nominada a l'Os d'Or. Guanya el premi Manfred Salzgeber a la innovació i el Premi Nacional de Cinema de Catalunya.

- 19 de maig de 2023. Aro Tolbukhin. Dins la ment de l'assassí (2002), 94’

Presenten la pel·lícula Joan Valent i José Manuel Pagán (músics, autors de bandes sonores de films de Villaronga. Pagán, d’Aro Tolbukhin i Pa negre, i Valent, d’El rey de La Habana i Cartas a Eva)

Realitzada juntament amb Isaac-Pierre Racine i Lydia Zimmermann, és un fals documental on juguen amb les possibilitats del llenguatge fílmic barrejant estils, gèneres i formats. Guardonada amb el premi Ariel com a millor guió original i nominada a la millor pel·lícula i direcció.

- 30 de juny de 2023. Pa negre (2010), 108’

Presenten la pel·lícula Isona Passola i Cesc Mulet (productors)

Basada en les novel·les Pa negre i Retrat d'un assassí d'ocells, de l'escriptor Emili Teixidor, és una història centrada en la infància i l’adolescència d'un al·lot durant els foscs anys quaranta. Presentada al Festival de Cinema de Sant Sebastià, Nora Navas aconsegueix la Concha de Plata a la millor actriu i la pel·lícula guanya nou premis Goya, entre els quals el de millor direcció, d'un total de catorze nominacions.