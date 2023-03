'In from the Side' (2022). Quan ens «mariaficionam» al rugbi

No penseu que m’oblid d’en Matthew Montgomery i de la tirallonga de films que he posat en coa per xerrar-vos-en, però serà un altre dia. Avui, vos present Entrant pel costat, sorprenent òpera prima d’en Matt Carter a la direcció i que a més coescriu amb n’Adam Silver. I dic sorprenent perquè té un nivell al qual no arribaran mai molts de directors de renom.

Entre dos membres de les dues categories d’un equip de rugbi, en Mark (Alexander Lincoln) i en Warren (Alexander King) s’encén una passió incontrolable. El que semblava havia de ser una perdiuada d’un vespre s’intensifica i es complica a un nivell que ho posa tot en risc. Tot trempat de testosterona, fang, alcohol i discoteques.

In from the Side agafa un plantejament interessant, el qual no trobam sovint, fent-se enfora de clixés, de malalties (-3 Steven Spielbergs), d’homofòbia claustrofòbica (-1 Barry Jenkins) i se centra en una història nostra que van molt més enllà de les sortides de l’armari o el sexe esporàdic amb heteros (-1 Stephan Lacant). Tot usant a la seva conveniència un rerefons típicament tòxic, allunyant-se d’excuses barates i trucs de fira (2 David Hyde Pierces). Una cinta espectacular absorbent (3 Luke Evans) que ens entabanarà amb un elenc molt ben trobat (4 Matt Bomers), interpretacions intenses (2 Udo Kiers), guió fluid (3 Michael Caines) i ossos arreu, a balquena, a dojo, a betzef, a doll (2 milions de Ben Zooks).

Vos agradarà si teniu gravats tots els capítols dels Ossos Amorosos, heu comprat més d’una tonedora, si jo dic «Marc», vos contestau «Ribas» o heu enravenat seguts a la cadira del barber. No és per a vosaltres si no heu passat del segon paràgraf d’aquesta crítica, no sabeu llegir ni escriure el vostre nom, sabeu què és un fora de joc i m’ho voleu explicar, heu arrufat el nas en sentir xerrar d’en Marc Ribas o somreis cada cop que pensau en l’empipador d’en Tom Cruise.

La trobareu al Filmin estranger.

■■□□□ Humor

■■□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat