Indignació a les xarxes per la manca de reconeixement a 'Alcarràs' als Goya

Alcarràs ha estat una de les pel·lícules amb més nominacions als Premis Goya. El film de Carla Simón va aconseguir onze nominacions: actor revelació —Jordi Pujol Dolcet i Albert Bosch—; actriu revelació —Ana Otín—, direcció de producció, direcció d’art, muntatge, so, direcció de fotografia, guió original, direcció i millor film. De totes aquestes onze nominacions, Alcarràs no s'ha endut cap premi.

No es tracta de la pel·lícula més nominada, però Alcarràs es posicionava entre les preferides després de guanyar l’Ós d’Or de la Berlinale, ser nominada per l’Acadèmia com a representant de l'Estat espanyol a l’Oscar al millor film internacional, ser nominada als Premis del Cinema Europeu, guanyar el guardó a millor pel·lícula, a més de direcció, guió original, direcció de producció i especial del públic als Premis Gaudí i obtenir el premi Lurra de Greenpeace al Festival de Sant Sebastià.

A més dels guardons, la pel·lícula de Carla Simón també ha tengut molt d'èxit als cinemes ja que va obtenir 56.000 espectadors el primer cap de setmana i va ser la més vista en un centenar de cinemes de l'Estat espanyol. Va ser la primera en recaptació per còpia i la segona en recaptació total amb un poc més de 150 còpies, a més de ser la pel·lícula en català amb millor arrencada de les darreres dècades.

“Llama algo la atención que Alcarràs se vaya de vacío…” diu diplomàticament el locutor dels #Goya2023 a RTVE.



A mi no em crida l’atenció, em sembla una presa de pèl notable. — Pere Mas 🎗 (@PereMas) February 12, 2023

Potser per guanyar un Goya Alcarràs hauria d’haver optat a millor pel·lícula estrangera. — Ramon Pardina (@RamonPardina) February 12, 2023

Alcarràs, no ha guanyat res, és evident, que s'esperaven alguns il•lusos, que una pel·lícula rodada en català tindria cap reconeixement per part d'una institució espanyola? — Jaume Calafell Massanet (@tramuntanus) February 12, 2023

Carla Simón és la primera directora de l'Estat que guanya l'Os d'Or gràcies a la seva -segona!- pel·lícula, Alcarràs. M. Night Shyamalan, director d’El sexto sentido i president jurat de la Berlinale, va lloar Alcarràs per “l’habilitat per mostrar la tendresa”. Cap Goya. En fi... — Bernat Deltell (@Bernat_Deltell) February 12, 2023

🤔 Sembla mentida que encara hi hagi gent sorpresa pq Alcarràs no ha guanyat cap #Goya2023. La resposta és clara: pq és una pel·lícula catalana. El dia que els Premis Gaudí deixin de dir catalana a aquelles pel·lis que es roden en castellà farem un favor a la cultura catalana. — Sergi Maraña (@SergiMaranya) February 12, 2023