Familiars i amics s'acomiaden del cineasta Agustí Villaronga en un emotiu homenatge celebrat a Es Baluard

Familiars i amics s'han acomiadat aquest dissabte, a Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, del cineasta mallorquí, Agustí Villaronga, mort en la matinada del passat 22 de gener, als 69 anys d'edat, a Barcelona.

El comiat d'Agustí Villaronga ha estat un acte no institucional molt sentit i emotiu, al qual han acudit al voltant d'unes 150 persones. Durant l'homenatge, que ha començat a les 12.00 hores, s'han projectat imatges de les seves pel·lícules i imatges de reportatges.

Entre els assistents s'hi han pogut veure familiars i amics del director de pel·lícules com 'Pa negre' (guanyadora de nou premis Goya) o 'El ventre de la mar'. També, els principals líders polítics de les Balears.

Així, de l'àmbit de la cultura, ha destacat l'assistència a l'acte de figures de la talla de la cantant i compositora Maria de la Mar Bonet, els escriptors Biel Mesquida i Sebastià Alzamora, l'artista Susy Gómez i els directors de cinema Miguel Eek i Toni Bestard, entre altres. A més, han acudit al comiat el director d'IB3, Andreu Manresa, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot.

I, de l'àmbit de la política, ha destacat l'assistència de la presidenta del Govern, Francina Armengol; del president del Parlament, Vicenç Thomàs; de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el batle de Palma, José Hila, entre altres.

Armengol ha tingut unes paraules de record per al cineasta mallorquí, abans de l'acte, en les quals ha explicat com «creia important que es pogués fer un acte de record i d'homenatge a un referent cultural i internacional, com és Agustí Villaronga».

La presidenta ha recordat al mallorquí com «un gran cineasta, el millor de la història de les Balears»; així com «una figura que no morirà mai, perquè amb la seva obra i la seva vida ha donat a tots els que el van conèixer un aprenentatge i una manera de fer que mai ningú podrà oblidar».

En la mateixa línia, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha recordat Agustí Villaronga com «un gran cineasta» i «una persona que es feia estimar, com es pot veure aquest dissabte, en aquest acte d'homenatge i de record». «Sens dubte, tots el trobarem a faltar, però també sempre estarà amb nosaltres, gràcies a la seva obra», ha dit.

Amb tot, cal recordar que l'acte de comiat a Villaronga d'aquest dissabte se suma al celebrat el passat dia 24 de gener en el Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. Una cerimònia laica a la qual hi van acudir unes 200 persones.