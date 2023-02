Atlàntida Mallorca Film Fest, entre els millors festivals de cinema de l'Estat

Atlàntida Mallorca Film Fest el festival de cinema organitzat per Filmin, se situa entre els 5 festivals de cinema més reconeguts de l'Estat espanyol, i és la primera iniciativa privada de les Balears, segons s’ha publicat a l’informe de l''Observatorio Nacional de Cultura 2022'. En l'àmbit estatal, AMFF ocupa la cinquena posició del rànquing de festivals, just per darrera de festivals de cinema de gran trajectòria com els de Sant Sebastià, Màlaga, Sevilla o Seminci (Valladolid). Pel que fa a les Balears, Atlàntida Mallorca Film Fest confirma la seva posició com un de les esdeveniments més innovadors de l'estat espanyol.

En les seves dotze edicions, Atlàntida Mallorca Film Fest ha aplegat cineastes, actors, actrius, músics i professionals arribats d’una vintena de països. En la seva darrera edició, celebrada del 24 al 31 de juliol de 2022, Mallorca va rebre a personalitats com Isabelle Huppert, Neil Jordan, Sergei Loznitsa, Marina Abramovic, Albert Serra, Gaspar Noé, Annie Ernaux, Fernando Trueba, Alain Guiradieu, Omar Ayuso, La Bien Querida o Russian Red, entre d’altres.

Les seves edicions han anat augmentant el públic any rere any. En la darrera edició AMFF va aplegar a més de 21.000 espectadors en les seves activitats presencials a Palma i va assolir més de 735.000 visionats a la seva edició online a través de la plataforma Filmin.

D’aquesta manera, el festival s'ha consolidat com una de les grans cites europees, amb les seves projeccions, conferències i concerts a espais emblemàtics de la capital balear: Ses Voltes, La Misericòrdia i el Museu de Mallorca, Sala Rívoli, Cine Ciutat, Teatre Mar i Terra i HM Palma Blanc.

La propera edició d’Atlàntida Mallorca Film Fest se celebrarà del 23 al 30 de juliol a Mallorca i del 23 de juliol al 23 d’agost tendrà lloc la seva edició online a Filmin.