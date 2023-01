Valtònyc, a l'estora vermella

Si el que pretenien els poders de l'Estat espanyol era callar-lo, el fracàs és de dimensions astrals. Josep Miquel Arenas, Valtònyc, parla clar, alt, en diversos idiomes, per a audiències diverses i des del cor mateix d'Europa.

Aquest dijous ho va fer després de passar per l'estora vermella dels cinemes Galeries, els més cèntrics i importants de Brussel·les on s'hi celebrà la 'premier' europea del documental, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana i el Casal Català de Brussel·les.

La sala principal dels cinemes més cèntrics de Brussel·les acolliren la presentació europea del documental 'No callarem' ('We Won’t Shut Up'), el fil conductor del qual és la història de tres rapers que han estat condemnats a la presó a l'Estat espanyol per les seves cançons: Valtònyc, Hasél i Elgio.

La sala es va omplir de catalans residents a Brussel·les i de gent de diverses nacionalitats interessada en la defensa de la Democràcia i els Drets Humans. També destacava la presència de l'eurodiputada Clara Ponsatí i de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.

Va encetar l'acte el mallorquí, que va recordar que duu cinc anys ja a l'exili, els moments bons i els moments durs que li han tocat viure i va donar pas al parlament del seu advocat Simon Bekaert i del President Carles Puigdemont, de qui va dir que «hem passat aniversaris i Nadals junts. Ell ha perdut el seu pare i jo, ma mare, però hem après molt durant aquest temps junts».

Bekaert va fer un repàs als cinc anys de lluita als tribunals belgues i de les diferents victòries assolides, fins al punt d'aconseguir que l'Estat belga reformi la seva constitució per adequar-la als temps actuals on un delicte d'injúries a la Corona és, com a mínim, obsolet.

Carles Puigdemont es va referir a tots els exiliats catalans i va proclamar que «si podem gaudir de la llibertat és gràcies a Europa».

A continuació, es va projectar el documental dirigit per Clàudia Arribas, Violeta Octavio i Carlos Juan Martínez i en el qual, el glosador Mateu Mates, 'Xurí', protagonitza un dels moments més impactants i emotius.

El documental

Imatges i declaracions de Pablo Hasel, Valtònyc i Elgio basteixen una pel·lícula que té moments emotius, moments curiosos i moments per a la indignació i la ràbia. Valtònyc des de Brussel·les, Elgio des de l'espera per saber quin futur li determina el tribuna de torn i Hasél des de la presó de Ponent, Lleida, confeccionen una història amb banda sonora d'Ana Tijoux, Bitah, Yolanda Sey, Las Bajas Pasiones, Za! i Irene Reig i colofons d'Albert Pla i l'esmentat Xurí.

El film 'No callarem' aborda, tant des d’una perspectiva personal com artística, les experiències que han portat els tres protagonistes a convertir-se en represaliats polítics així com les conseqüències que té aquesta repressió en les seves vides, ja sigui per inhabilitació, exili o presó.

Nit gelada a Brussel·les aquest dijous, però tanmateix, Josep Miquel Arenas va poder sentir l'esclaf dels centenars de persones que acudiren a l'acte i que varen fer honor al títol del documental que ja ha recollit un premi al festival In-Edit i que en els propers dies es projectarà a Suissa: No callarem!