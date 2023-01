La pel·lícula de Fermin Muguruza 'Black is Beltza II: Ainhoa' es pot veure aquest dijous a CineCiutat

La pel·lícula d’animació per a adults, dirigida per Fermin Muguruza, 'Black is Beltza II: Ainhoa' es pot tornar a veure a Palma, concretament a CineCiutat en una única sessió a les 19.00 hores.

La pel·lícula

Producció de Talka Rècords & Films amb participació de Ambra Projectes Culturals i Elkar i la col·laboració de Nueveojos, se centra en la història d'Ainhoa, la filla de Manex, el protagonista de l'anterior pel·lícula, del qual sembla haver heretat el seu compromís social i el gust per l'aventura.

Està ambientada en la dècada dels 80 del segle XX. Els personatges tornen a visitar nombrosos països i a ser testimonis d'alguns dels més destacats esdeveniments històrics de la dècada. A més, va acompanyada d'una magnífica banda sonora.

Black is Beltza II: Ainhoa està escrita per Fermín Muguruza al costat d'Isa Campo i Harkaitz Cano i es va estrenar al Festival de Sant Sebastià, al velòdrom d'Anoeta amb més de 3.000 espectadors. Està nominada als premis Goya d'enguany.