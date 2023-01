Allau de reconeixements i homenatges per la mort d'Agustí Villaronga

Centenars de personalitats i institucions d'arreu dels Països Catalans i del món sencer han manifestat el seu condol per la mort del cineasta mallorqui Agustí Villaronga. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de reconeixement de la seva trajectòria com a director de cinema i l'han afalagat per tots els mèrits que cultivà en vida.

Dia tristíssim. Ens deixa massa prest n’Agustí Villaronga, un dels creadors cinematogràfics més importants de la nostra història que va obtenir reconeixement dins i fora del país. Ens queda la teva obra, talent i saviesa. Et trobarem a faltar, estimat 😘https://t.co/HS0OgzGZ6W — Francina Armengol (@F_Armengol) January 22, 2023

Diverses veus del govern balear s'hi han pronunciat. La presidenta Francina Armengol, juntament amb la resta de membres del govern, han lloat la tasca del cineasta, que li va merèixer el Premi Ramon Llull 2011. La directora general de Cultura, Catalina Solivelles, n'ha destacat la bonhomia i veu singular d'un referent a escala mundial.

El més sentit condol a la família i amics d'Agustí Villaronga. Perdem un dels directors més reconeguts i tot un referent del cinema català.⁰

Gràcies per haver-nos emocionat amb el teu talent i sensibilitat. Que la terra et sigui lleu.⁰https://t.co/VSPob9K9De — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) January 22, 2023

Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, institució que guardonà Villaronga amb el Premi Nacional de Cultura, s'hi ha referit com «tot un referent del cinema català». Veus de l'altra banda de l'espectre polític català, com la de Miquel Iceta, també hi han mostrat el seu condol

⚫ Dol per la mort del senyor Agustí Villaronga, doctor honoris causa per la UIB. El reconegut cineasta mallorquí deixa un gran llegat amb obres com 'Pa negre', 'Incerta glòria' o 'El mar'. https://t.co/Iz0vZljwbE pic.twitter.com/mH1QziFteH — Universitat de les Illes Balears - UIB (@UIBuniversitat) January 22, 2023

La Universitat de les Illes Balears, que nomenà el cineasta doctor honoris causa l'any 2021, ha expressat també el seu condol per la mort de Villaronga. Ha dedicat tota una secció per a retre homenatge al director, alhora que repassava la seva trajectòria artística la lloava.