'Yossi' (2012). Quan les «marisegones» parts són millors que les primeres

Sembla que aquesta setmana no em mouré d’any, almanco a les recomanacions. Què va passar al 2012? Doncs, com a mínim, l’estrena de Yossi, segona part de Yossi & Jagger del 2002. Si no vos ho podeu imaginar, el canvi de nom és un espòiler grandiós. No passeu ànsia, no passa res, la primera part no té massa interès (ni està ben rodada) així que quedau-vos de la que vos parlaré avui.

Film dirigit per n’Eytan Fox i escrit per n’Itay Segal que ens conta el procés de dol i reparació pel qual passa en Yossi (Ohad Knoller), un metge que encara arrossega, després de deu anys, l’haver perdut en Jagger (espòiler!). Una pel·lícula de to intimista i ritme pausat que es fa més interessant com a peça única per com explica el passat del protagonista i ho enllaça a la seva experiència actual. Obra recomanable encara que, sense de forma greu, potser es quedi a la superfície de segons quins temes i d’altres en mostri una visió un poc innocent de la vida (sense caure en el ridícul), per tant:

Vos agradarà si teniu sentiments, necessitau una pausa d’una temporada de fer grapades, si sou de mirar com puja la coca que teniu al forn (amb la porta tancada) o si les tres darreres fotografies del vostre mòbil són de com han canviat els rosers del vostre corral. No serà per vosaltres si cercau carn i explosions, ja vos heu acabat ses llonganisses d’enguany… o vos agrada el pàmfil d’en Tom Cruise.

La trobareu al videoclub o a PrimerVideo o Dekko dels EUA.

■□□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat