Xarxa Cinema: «Portam deu anys intentant mantenir viu un espai comunitari a través del cinema, la cultura i l'acció social i mediambiental»

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha anunciat aquest dimecres que el Govern, des de la Direcció General de Cultura, dona suport al sosteniment de CineCiutat amb 30.000 euros per a les activitats i projectes propis i singulars de l'Associació Xarxa Cinema.

Company ha explicat, després de visitar les instal·lacions de l'espai a Palma, que el suport del Govern a CineCiutat «reconeix el seu valor com a cinema i centre de reunió i dinamització social, i que crea un teixit social i aporta valor a la vida de la ciutadania». En aquest sentit, el conseller ha destacat que CineCiutat és «més que un cinema, és un espai viu de diàleg permanent i interrelació artística i cultural com a exhibidor, centre cultural i punt de trobada». A més, l'activitat de CineCiutat és «clau per al desenvolupament del cinema local, ja que projecta pel·lícules independents, d'autor i en versió original». Seu de festivals i mostres de cinema, la seva programació «diversa i plural» ofereix tallers educatius per a col·legis i famílies i serveix de suport per a creadors locals.

Durant la visita, han acompanyat el conseller la directora general de Cultura, Catalina Solivellas; el president de Xarxa Cinema, Paul Zabel; el tresorer de Xarxa Cinema, Jesús Cortés, i el director executiu de CineCiutat, Javier Pachón. «Des de Xarxa Cinema agraïm enormement al Govern, a través de la seva Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, l'esforç i l'aposta que suposa aquest suport al projecte de CineCiutat. Portam deu anys intentant mantenir viu un espai comunitari a través del cinema, la cultura i l'acció social i mediambiental. Deu anys en què, malgrat les dificultats, el suport i seguiment de la ciutadania balear ha estat constant i no sols ens ha mantingut vius, sinó que ens ha permès explorar una oferta cultural a l'avantguarda europea. El camí emprès amb el Govern que es consolida amb aquest suport demostra una visió de les indústries culturals que col·loca a Balears a l'alçada dels nostres homòlegs a Paris, Berlín i Roma, i permetrà a CineCiutat impulsar i millorar el nostre servei a la comunitat, especialment en el desenvolupament de joves audiències, el suport als creadors locals i la promoció de cinematografies infrarepresentades», ha explicat Pachón.

L'Associació Xarxa Cinema va néixer de la ciutadania i basa el seu funcionament en la participació, amb una gestió i continguts en mans d'una junta directiva i grups de treball. D'aquesta associació sorgeix l'espai divulgatiu de CineCiutat, que ha liderat la iniciativa de crear la xarxa de cinemes independents PROMIO i forma part de la junta directiva de CICAE (Confederació Internacional de Cinemes d'Art i Assaig) i del Grup d'Innovació d'Europa Cinemas, sota el programa MEDIA de la Unió Europea.