'Alaska is a drag'. Quan «mariboxam» amb talons

Avui vos faré un poc sa punyeta perquè aquesta pel·lícula l’heu d’anar a cercar al videoclub o mirar el curtmetratge que hi ha a Dekkoo del mateix títol i mateixa autora, na Shaz Bennett, que escriu i dirigeix aquesta obra de superació queer.

En Leo (Martin L. Washington Jr.) i na Tristen (Maya Washington) se senten atrapats dins l’Alaska que els ofereix feines merdoses i ambient tòxic. Amb problemes de salut, una mare absent, un pare gat i ludòpata, escapen de la realitat imaginant un món ple de lluentons, balls, coreografies, maquillatge i perruques. Un entrenament dins la fantasia que volen aprofitar per guanyar doblers suficients per partir a cercar sa mare.

Una mirada interessant damunt una història que vos sonarà (3 José Coronados), i que encara que sigui un poc aspre per les vores (ja sabeu: rough around the edges, que li queden serrells per aquí i per allà), això només fa que transmetre la seva autenticitat (2 Juan Diego Bottos). Gaudireu de les bones interpretacions (fins i tot d’en Matt Dallas, pobre… «li feim unes mamballetes i deixam que partesqui?»), fotografia i muntatge.

Vos agradarà si recordau diàlegs de Northern Exposure, vos sabeu les reines de les catorze temporades de Drag Race o vos heu enamorat fa poc (un altre cop). No la cerqueu si comentau columnes d’opinió havent llegit només el seu titular, no seguiu aquesta secció, pensau que Indiana Jones i la no sé què, no sé què «quàntos» és la millor pel·lícula del segle o vos heu enamorat de l’embambat d’en Tom Cruise.

La trobareu al videoclub o Netflix USA. El curt del 2012 és a Dekkoo.

■■□□□ Humor

■■■□□ Masclisme

■■■□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat