És possible decidir quina és la millor pel·lícula de la història?

Cada deu anys la revista ‘Sight and Sound’ demana a diferents cineastes i crítics de tot el món quines són les millors pel·lícules de la història. Des de la llista de 2012, la revista va fer un esforç per a representar millor la societat i va tenir en compte el gènere, l'ètnia o el lloc geogràfic per a l'elecció de les persones que votaven. En aquest 2022 han votat un total de 1.639 persones. A la primera llista que va oferir aquesta revista a l’any 1952 va guanyar ‘Ladri di biciclette’ (1948) de De Sica. Després, es va imposar ‘Citizen Kane’ (1941) d’Orson Welles durant les llistes del 1962, 1972, 1982, 1992 i 2002. A l’any 2012, va tornar a canviar, i va liderar la llista ‘Vertigo’ (1958) de Hitchcock.

Durant aquesta setmana hi ha hagut moltíssimes crítiques a la nova primera pel·lícula. Una de les majors ha estat la del guionista de ‘Taxi driver’ (1976) anomenat Paul Schrader, on ha elogiat a la pel·lícula d’Akerman però la considera inferior a moltes altres. Considera que hi ha un biaix ideològic. He de reconèixer que no he vist el film i no puc valorar si és just o no. Però, estic segur que el món ha canviat i és probable que moltes persones que havien de votar consideren que hi ha grans films desconeguts fets per dones o fetes a l'Àfrica, l'Àsia o Llatinoamèrica que mereixen estar en aquesta llista i ser redescoberts pel ‘gran públic’.

Les 10 millors pel·lícules de la història (2022) Les 10 millors pel·lícules de la història dels cineastes (2022) ‘Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ (1975) d’Akerman ‘2001: A Space Odyssey’ (1968) de Kubrick ‘ Vertigo’ (1958) de Hitchcock ‘Citizen Kane’ (1941) de Welles ‘ Citizen Kane’ (1941) de Welles ‘The Godfather’ (1972) de Coppola ‘Tokyo monogatari’ AKA ‘Tokyo Story’ (1953) d’Ozu ‘Tokyo monogatari’ AKA ‘Tokyo Story’ (1953) d’Ozu ‘Fa yeung nin wa’ AKA ‘In the Mood for Love’ (2000) de Kar-Wai ‘Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ (1975) d’Akerman ‘2001: A Space Odyssey’ (1968) de Kubrick ‘ Vertigo’ (1958) de Hitchcock ‘Beau travail’ (1999) de Denis ‘ 8 ½’ (1963) de Fellini ‘Mulholland Dr’ (2001) de Lynch ‘Zerkalo’ AKA ‘Mirror’ (1975) de Tarkovsky ‘Chelovek s kino-apparatom’ AKA ‘The Man with a Movie Camera’ (1929) de Vertov ‘Persona’ (1966) de Bergman, ‘Fa yeung nin wa’ AKA ‘In the Mood for Love’ (2000) de Kar-Wai i ‘Nema-ye Nazdik’ AKA ‘Close-Up’ (1990) de Kiarostami. ‘Singin’ in the rain’ (1952) de Donen

En aquest article podeu trobar la comparativa de les 10 millors pel·lícules triades per totes les persones elegides per la revista i les elegides únicament pels cineastes. Jo me sent més representat en aquesta darrera, no obstant tampoc no seria el meu llistat. Recoman cercar entre les dues llistes completes que hi arriben a 100 cadascuna. A la primera, només hi ha una pel·lícula espanyola, és immensa i bellíssima, s’anomena ‘El espíritu de la colmena’ (1973) de Erice, que hi apareix al lloc 84 empatada amb altres grans films, en canvi al llistat de directors hi apareix al lloc 72. Sorprèn no trobar cap film de Luis Buñuel, el qual apareix amb ‘Viridiana’ (1961) en el lloc 53 a la llista dels cineastes. Una altra dada curiosa és la poca representació del cinema de la darrera dècada, al lloc 95 hi apareix ‘Get out’ (2017) de Pelee, al lloc 90 ‘Gisaengchung’ aka ‘Parasite’ (2019) de Joon-ho, ‘Moonlight’ (2016) de Jenkins al lloc 60 i en el lloc 30 hi está ‘Portrait de la jeune fille en feu’ aka ‘Portrait of a Lady on Fire’ (2019) de Sciamma.

Consider impossible ser justos amb la quantitat de pel·lícules fetes en quasi 130 anys d’història del cinema. Reivindicar alguns films en llistats tan importants com aquests me pareix el millor que pot fer-se amb aquesta tipologia d'auto-referencia del món cinematogràfic. A vegades, és necessari explorar obres índies com ‘Pather Panchali’ (1955) de Ray, que hi apareix al lloc 35 o films russos, xinesos o del Japó, que són obres genials i molt menys reconegudes com les americanes de la mateixa època. Un exemple, podria ser la magnífica ‘Ikiru’ (1952) de Kurosawa enlloc de la famosíssima ‘Some Like It Hot’ (1959) de Wilder, que a mi ni me pareix de lo millor del seu autor.

En conclusió, m’encanta trobar Erice, Scorsese, Kar-Wai o Akerman en aquesta llista. No obstant, cal dir que m’estranya no trobar alguns noms com Woody Allen, Ernest Lubitsch, Luis Buñuel, però sobretot me pareix que falta un dels autors més impactants, filosòfics i revolucionaris del llenguatge cinematogràfic com Michael Haneke, sent ‘Das weisse Band’ (2009) o ‘Funny Games’ (1997) obres totalment imprescindibles a la història de l’art. Però, com bé he dit abans, no crec que sigui possible fer una llista definitiva i justa d’aquesta forma d’art (o qualsevol altre).