'Alcarràs', primera pel·lícula en català nominada als Premis del Cinema Europeu

Les nominacions als Premis del Cinema Europeu d'enguany han estat més importants que mai per al cinema en català. La pel·lícula 'Alcarràs' de Carla Simón ha obtengut tres nominacions, entre elles la de millor pel·lícula, i continua així fent història.

'Alcarràs' optarà al premi a la millor pel·lícula i al premi al millor guió, que firmen la mateixa Simón i Arnau Vilaró. D'aquesta manera, es converteix en la primera producció en català nominada al premi a la millor pel·lícula de l'Acadèmia Europea del Cinema.

Les quatre rivals que tendrà en la categoria més important, la de millor pel·lícula, són la guanyadora de la Palma d'Or, 'Triangle of sadness'; la del segon premi a Canes, 'Close'; la danesa però ambientada en Iran, 'Holy Spider'; i la revisió del mite de Sissí emperadriu, 'Corsage'.

Carla Simón apareix també junt a Arnau Vilaró) en la categoria de millor guió; i la tercera nominació d''Alcarràs' és la que han triat els universitaris europeus.

'Alcarràs', camí als Oscars

El drama rural de la barcelonina Carla Simón, coproduït per TV3, ha estat finalment la pel·lícula triada per l'Acadèmia de Cinema Espanyol per enviar-la als Oscars.

'Alcarràs', que ja va fer història en rebre l'Os d'Or de la Berlinale i ha batut rècords de taquilla, té la possibilitat de competir pel màxim guardó cinematogràfic nord-americà a la cerimònia que se celebrarà a Los Angeles el 12 de març del 2023. Abans haurà de passar la preselecció dels acadèmics de Hollywood.