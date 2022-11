Aquest dimarts s'estrena el documental 'Urraca. Caçador de rojos'

El dia 8 de novembre s’estrena conjuntament a TV3 (Sense Ficció, a les 22.05) i a IB3 (a les 22.15 hores) coincidint amb la seva projecció a la cerimònia d’obertura del Festival Internacional de Cinema Memorimage de Reus, el documental 'Urraca. Caçador de rojos'. Un trepidant relat històric rigorosament documentat sobre la vida i activitats del policia franquista Pedro Urraca i el complicat procés dels seus descendents per a gestionar la seva indesitjable actuació.

Pedro Urraca Rendueles, policia franquista. Agent E-8001 de la Gestapo i col·laborador del Règim de Vichy, encapçalà la persecució i assetjament de nombrosos exiliats catalans, bascs i espanyols a França durant l’ocupació nazi. Responsable de la detenció de Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, el va interrogar i custodià fins a la frontera d’Hendaia on el va entregar al govern franquista segellant la seva sort.

Extorsionador de jueus que fugien del nazisme, Urraca va pastar una gran fortuna. Protegit en tot moment pel règim franquista, va aconseguir eludir una pena de mort dictada contra ell pels tribunals de justícia de França després de la II Guerra Mundial. El documental va de revelació en revelació fins al moment, on després de la mort de Franco, contra tot pronòstic la seva missió no acaba immediatament.

'Urraca. Caçador de rojos' toca un tema mai tractat, el retrat d’un personatge sinistre i ambiciós, només preocupat per la seva fortuna, capaç de fer la pitjor feina bruta al servei de les dictadures més execrables del Segle XX. També és la crònica d’una herència maleïda a través de la mirada crítica de la seva neta, Loreto Urraca, que amb dignitat i humilitat denuncia i es desmarca d'un avi al qual repudia.

El documental retrata a aquest personatge «des de la mirada crítica del seu fill i la seva neta, que es desvinculen del seu llegat». La producció es nodreix d'un fons documental arxivat a la casa familiar i que es va descobrir anys després de la seva mort, i que inclou documents, fotografies i també el diari personal del policia.

En aquest document ell mateix explicava, en primera persona, les seves activitats i les seves estratègies per a pujar a l'escalafó franquista. Descriu, per exemple, les seves impressions durant el llarg viatge de París a Madrid per a lliurar al president Lluís Companys al govern franquista, que l'executaria mesos després.

Va aconseguir fugir i va continuar treballant amb una identitat falsa per al govern espanyol a Bèlgica, per a tornar anys després a Madrid, on va morir amb 85 anys, en 1989.

Un documental dirigit per Pedro de Echave i Felip Solé. Una coproducció de Quindrop Produccions i Sègula films amb RTVE, TV3 i IB3, que ha comptat amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.