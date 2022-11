La sèrie 'Sicília sense morts' arriba a la plataforma Filmin

Aquesta setmana, la sèrie 'Sicília sense morts' –produïda per IB3 en col·laboració amb Nova i la participació de TV3, À Punt i Filmin– basada en la novel·la homònima de Guillem Frontera arriba a la plataforma Filmin, que l’oferirà amb subtítols en castellà, amb l’estrena d’un episodi cada setmana després de la seva emissió a IB3 Televisió.

Després de l’èxit de l’emissió del primer episodi el passat dilluns 24 d’octubre a IB3 Televisió, 'Sicília sense morts' ja forma part de l’agenda d’estrenes recomanades d’El País i ha rebut una anàlisi dels dos primers episodis per part del periodista José A. Cano a 'Cine con Ñ', en què destaca, entre altres aspectes, la feina del protagonista: «José Antonio Bergas, el ficticio presidente balear […] el papel lo clava Fèlix Pons, tanto en los discursos carismáticos como en los momentos de miseria y cobardía». Altres mitjans com l’Ara, Cinemagavia, MundoplusTV i el crític televisiu del Diario Vasco, Lorenzo Mejino, també s’han fet ressò de l’arribada de la sèrie a Filmin.

A 'Sicília sense morts', el protagonista és el president del Govern de les Illes Balears, i el que rep a casa seva és una rata morta. Aquest fet desencadenarà una investigació periodística que intentarà destapar els mecanismes ocults que discorren als marges del poder: corrupció, mentides, venjança i unes arques públiques buidades a costa d'infraestructures megalòmanes, festes i empreses funeràries.

Del llibre a la pantalla

La novel·la, publicada el 2015 per Club Editor (Barcelona), va ser un èxit de vendes. I ara els seus personatges prenen vida a través de la sèrie que IB3, TV3, À Punt i Filmin varen preestrenar el 29 de juliol a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.

Dirigida per Lluís Prieto, amb guió de Xavier Uriz i produïda en col·laboració amb Nova Producciones, 'Sicília sense morts' es compon de vuit episodis i compta amb els actors Fèlix Pons, Pep Tosar, Lara Martorell, Blai Llopis o Mar Fiol, entre d'altres.

Fiol, per cert, és l'actriu que encarna la periodista que indaga a la trama de corrupció i el personatge encarregat d'explicar una història que ha donat més pes narratiu a la investigació dels reporters. Per aquest motiu, l'adaptació de la novel·la no té spoilers i l'espectador la pot seguir com un thriller, com el reflex ficcionat d'èpoques passades.

José Antonio Bergas, el protagonista: «Que bé que a Mallorca la gent no sap votar»

Bergas, personatge que encarna Félix Pons, és un jove polític de 40 anys que acaba guanyant les eleccions, accedint a la presidència del govern autonòmic i liderant un partit corrupte, que menysprea el ciutadà perquè no és conscient de la realitat.

Rodada a Mallorca, les localitzacions barregen veritat i ficció: un dels espais de rodatge és el Consolat de Mar, seu de la presidència del Govern, un lloc que durant un temps va estar al punt de mira judicial arran dels casos de corrupció que es van investigar a les Balears.



'Sicília sense morts' és una de les grans apostes de ficció d'IB3 –després d'altres èxits com les sèries 'Treufoc', 'Fúria' o 'Pep'– i per a revistes especialitzades com 'Cine con ñ' es tracta d'una de quinze sèries de l'Estat espanyol imprescindibles d'aquest 2022.