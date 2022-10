'Bros' (2022). Quan ens «marienamoram»

Avui vos duc la pel·lícula amb més rebombori de la cartellera (no, és broma). Patia que no passés com amb Pourquoi pas moi? i la llevessin abans d’acabar el cap de setmana, així que m’he curat en salut i l’hem anada a veure avui. Si vos he de ser sincer, no m’esperava gran cosa d’una comèdia romàntica estatunidenca (i a més no hi ha cap passi en versió original), les coses com són.

En Booby (Billy Eichner) és un fadrí malsofrit amb molts de projectes, un dels quals, el primer museu d’història lgtbiqa+ dels EUA. Tot canvia en conèixer n’Aaron (Luke Macfarlane) a una discoteca. Explicada així no té massa interès, no és ver?

Segons Aficine: «Universal Pictures s’enorgulleix de presentar aquesta tardor la primera comèdia romàntica d’un gran estudio sobre dos homes gais que, tal vegada, possiblement, probablement… estiguin destinats a l’amor. Encara que, amb les seves frenètiques vides, podran permetre-li-ho?…»

Segons CiberSheep: En Billy Eichner i en Nicholas Stoller han escrit una sàtira que s’enriu de moltes coses: els estereotips de les mateixes comèdies romàntiques, de la fragilitat masculina, dels tòpics lgtbiqia+, dels heteros i el rentat d’imatge rosa.

Dirigida per n’Stoller i protagonitzada per n’Eichner, aquesta Col·legues (i millor Titos?) dóna una volteta al gènere, provanat d’anar un poc més enllà, mentre perboca les manies, pors i reivindicacions dels creadors (com no pot ser d’una altra forma) que ressonaran de forma coneguda si sou de la família o teniu un mínim d’empatia. Bones interpretacions, lights… models… guestslists…, acudits graciosos (encara que qualcun es perd amb la traducció), bon doblatge i interessant guió que potser li falta una darrera repassada i llevar quinze minuts o vint (maniàtic que és un).

Vos agradarà si sou d’en Stéphane Giusti o en Chad Hodge. Vos farà sortir del cinema (o ni entrar-hi) si sou d’esperar les pauses per respirar dels altres per contar les vostres històries absurdes, ja heu vist Prety Woman més de dos cops enguany o vos heu disfressat d’en Nicolas Cage o el curt d’en Tom Cruise).

La podeu trobar al cine.

■■■■■ Humor

■■□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat