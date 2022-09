'Alcarràs', guanyadora del premi Lurra de Greenpeace al Festival de Sant Sebastià

Per vuitè any consecutiu, Greenpeace ha lliurat, en el marc del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, el seu premi Lurra (terra, en basc). En aquesta edició, el guardó ha estat per a la pel·lícula Alcarràs. L'actriu mexicana Cecilia Suárez (La casa de las flores) ha lliurat a la productora María Zamora el guardó que premia cada any a la pel·lícula que millor reflecteix els valors mediambientals i de pau, senyals d'identitat de l'organització.

El jurat ha premiat a Alcarràs per la seva sensibilitat en el retrat d'un model que defensa el respecte per la naturalesa i la necessitat de canvi cap a altres maneres més sostenibles de treballar el camp com la que exemplifica la família protagonista. El jurat considera que el model extractivista es correspon amb una hegemonia patriarcal que ha de donar pas a un altre que empoderi a la ciutadania. També s'ha valorat en la pel·lícula el mestratge per a fugir del sentimentalisme i apel·lar a la dignitat i la resiliència.

El jurat, compost pel productor Álvaro Longoria (Campeones, En los márgenes); el periodista Nando Salvá (El Periódico de Catalunya); l'actor i escriptor Carlos Bardem; l'actriu mexicana Cecilia Suárez (La casa de las flores) i la responsable de l'àrea Marca i Aliances Estratègiques en Greenpeace, Cristina Castro, ha decidit que Alcarràs s'alcés amb el premi. «Alcarràs visibilitza com el sector de la distribució d'aliments expulsa al petit negoci familiar per una rebaixa en els preus, que no aconsegueixen moltes vegades a cobrir els costos de producció. El domini del mercat global en el sector alimentari expulsa a les petites explotacions impedint iniciatives de producció alimentària adaptades a un mitjà local», ha assenyalat el jurat.

La necessitat de polítiques que donin suport a models ecològics de producció és un aspecte que sobresurt en aquesta pel·lícula a través de la família protagonista, que vol continuar treballant la terra i veu com el benefici costi el que costi s'imposa, marginant i desprotegint a gent que vol continuar vinculada a la terra per a treballar-la de manera sostenible. Recordant així la urgència d'un canvi de sistema que posi la vida en el centre.

La pel·lícula competia juntament amb la producció espanyola El Agua, d'Elena López Riera, i Secaderos, de Rocío Mesa.

El premi Lurra ha estat dissenyat per l'artista Marina Anaya.