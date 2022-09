'Adam & Steve' (2005). Quan no sé què feim

Avui vos duc una súper megaproducció amb explosions i… no, no és ver. Vos xerraré d’Adam & Steve, títol que fa befa del lema emprat pels feixistes catòlics estatunidencs (ja sabeu: Adam and Eve, not Adam and Steve). Aquesta pel·lícula dirigida, escrita i ¿interpretada (2 Harrison Fords)? per en Craig Chester, ens conta com n’Adam coneix i s’enamora de n’Steve (Malcolm Gets) quan són joves, però no aconsegueixen començar una relació fins més de quinze anys després. Per tirar endavant hauran de superar les seves addiccions i inseguretats.

Film en clau de comèdia sense massa pretensions que ho té tot: males actuacions, maquillatges i perruques (2 Russell Mulcahys), accions absurdes (3 Steven Seagals), situacions exagerades (4 Will Smiths), males cançons (3 Ernesto Alterios) i uns quaranta minuts sobrants, tot adobat amb acudits de diferent casta, nivell i subtilesa. Estranyament, però, passada la primera part, sembla funcionar i, si no ens la prenem massa seriosament, es deixa veure (fins i tot, vos farà somriure a qualque part).

Vos agradarà si no vos esperau res de l’altre món i sou de veure obres on surt na Meg Ryan o na Julia Roberts (i voldríeu que fossin en Ryan Meg o en Julià Robert). Oblideu-la si pensau seguir mirant les pel·lis de mascles, motos i explosions o els pesats d’en Nicolas Cage, en Tom Hanks o en Tom Cruise).

La podeu trobar a Dekkoo.

■■■□□ Humor

■■□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■□□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat