Per aquesta setmana tenia un parell de títols on triar i m’ha estat un poc difícil decidir-me per Etiqueta’m, primer llargmetratge d’en Kai Kreuser tant com a director com a escriptor.

Label Me ens conta una subtil història d’autodescobriment, mancances i sexe. En Lars (Nikolaus Benda. Alerta Cobra, 1996) contracta els serveis sexuals d’en Wassem (Renato Schuch) de forma habitual. El que comença sent una transacció purament econòmica és l’excusa perquè puguem conèixer lleugerament millor qui són els personatges i les seves vides.

Les bones interpretacions i fotografia (3 Pierce Brosnans), faran que vulguem més que els seixanta minuts que dura (veis com sí que es pot fer?) aquesta obra d’història senzilla, però intensa, que ens va desvetllant a poc a poc qui són els personatges, però que es queda un poc a la superfície (2 Jason Priestley) i només a una passa del clixé (1 Richard Geres).

Vos agradarà si sou de sí, però no. No la mireu si gaudiu dels telefilms de migdia o vos ho han d’explicar tot dos cops (sobretot si defensau que en Nicolas Cage o en Tom Hanks segueixin sortint a la pantalla o pagau per veure en Tom Cruise).

La podeu trobar a Dekkoo.

■□□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

■■□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat