Bad Lesbian (2018) i Queering (2019). Quan feim maricurtmetratges

Després de veure unes quantes joies del cinema queer dels vuitanta (amb molts de penis, males actuacions i finals «acab quan ja no tenc més doblers») he decidit anar cap a una altra banda i he vist un parell de curtmetratges. Feia temps que no en trobava de bons, ni interessants i mira que a Filmin n’hi ha una carretada (d’horribles també).

Un dels que m’han fet gràcia ha estat Bad Lesbian del 2018 (Irene Moray, 12 minuts) que si mai heu estat a reunions d’alemanys, vos farà ràbia i gràcia alhora. Na Moray ja ens encongí el cor amb Suc de síndria, i ara ens explica aquest vespre d’una època d’estar fins als dallonses.

Per una altra banda, Queering és un recull de curts d’animació francesa (i ja sabeu que a jo m’estira això) uns de més enlluernadors, uns de més experimentals, uns de més interessants i altres d’incomprensibles (almanco per a mi):

Camille (Nathanaël Sonn, 3:50 min), obre l’aplec concís i poètic. Carroussel (Jasmine Elsen, 11:13 min), no he entès absolutament res del que vol dir aquesta obra. Toomas. Beneath the Valley of the Wild Wolves (Chintis Lundgren, 18:05 min), d’animació lletja, però gran sentit de l’humor. Bacchus (Rikke Alma Krogshave Planeta, 5:05 min), excel·lent visualment, màgic. Ama (Émilie Almaida, Liang Huang, Mansoureh Kamari, Julie Robert, Juliette Peuportier i Tony Unser), senzill i eteri. J’attends la nuit (Arthur Chaumay, 6:30 min), d’animació interessant, però de sentit desconegut per jo. In Orbit (Soham Chakraborty, Hanxu Chen, Meton Joffily, Justin Polley i Julia Trouvé, 5:24 min) d’història simple i previsible, però interessant.

Vos agradaran si teniu poc temps o sou de trobar el costat bo de tot. No les mireu si seguiu pensant que en Nicolas Cage és interessant, en Tom Hanks és divertit o en Tom Cruise és actor (un altre cop).

Són disponibles a Filmin estranger.

■■□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat