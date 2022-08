Cop Secret (2021). Quan feim mariarmaletal

Aquesta setmana havia perdut el fil de les pel·lícules que hem vist i, en lloc de fer memòria, hem obert Filmin nostre per triar-ne una un poc a la babalà. Segons la sinopsi (que un dia vos hauria de fer un especial) se’ns desvela quin és el Secret del policia a la primera línia (mem, que és culer, tampoc ens sorprendrem ara). Començaré pels crèdits generals: En Hannes Þór Halldórsson dirigeix i coescriu amb na Nína Petersen i en Sverrir Þór Sverrisson (que també ens apareix davant les càmeres) aquesta comèdia que parodia les pel·lícules d’acció de parelles que han de treballar plegades, superant les seves diferències (quina vessa) fins a fer-se inseparables (ho, ho, ho, neeena).

En Bússi (Auðunn Blöndal) és un superpolicia, dur, viciós, sense límits, amb un ego tan alt que fins i tot els argentins farien acudits, i ben famós a la seva ciutat. Ai, però, que li surt competència quan coneix en Hörður (Egill Einarsson) el seu homòleg del districte de veïnat, més atractiu, ric i a més a més, pansexual. En haver de resoldre un cas plegats botaran espurnes (de tota casta, ho, ho, ho).

Un film sense pretensions, d’humor islandès, gruixat, que de vegades es perd (sense que passi res) amb actuacions justetes (tampoc necessita més) i que juga a fer befa de pel·lícules a la Vin Diesel i companyia exagerant tots els estereotips fins que es mostren tan absurds com són (malo-malosso-psicòpata, polis fora de la llei drogats i beguts, ultimàtums ficticis, etc.). Tot amb un gir addicional. Perfecte per veure després de dinar.

Vos agradarà si heu hagut d’aguantar Arma Letal, El último boyscout, Hora punta, Dos policías rebeldes, Tango y Cash i semblants (sigui per ex-parelles o per falta de criteri). No la mireu si encara pensau que en Mel Gibson és graciós, en Tom Hanks és tendre o en Tom Cruise és actor.

Era disponible a Filmin nostre.

■■■□□ Humor

■□□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat