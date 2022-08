S'ha mort l'actriu i cantant Olivia Newton-John

Aquest dilluns ha mort als Estats Units d'Amèrica, l'actriu i cantant Olivia Newton-John, coneguda, sobretot per la seva interpretació de Sandy, la protagonista de la pel·lícula Grease.

La seva família ha informat a través de les xarxes socials de la defunció d'Olivia Newton-John, als seus 73 anys, a causa d'un càncer de mama que l'afligia fa temps.

Olivia Newton-John (Cambridge, el Regne Unit; 26 de setembre de 1948-Califòrnia, els Estats Units; 8 d'agost de 2022) va ser una cantant de música pop i actriu australiana que va protagonitzar pel·lícules com Grease (juntament amb John Travolta), Xanadu, Two of a Kind.

Olivia Newton-John té una estrella amb el seu nom a Hollywood Boulevard, en reconeixement de la seva extraordinària trajectòria.