Uncoupled (2022). Quan som maridivorciats

Hola. Som aquí, viu de miracle preparant la presentació de demà, però abans, vos xerraré d’una sèrie, i mira que no en tenia massa ganes, però al final he vist Desparellat i he de dir que m’ha semblat millor del que m’esperava. Creada per en Jeffrey Richman conegut per Modern Family (el remake de Fais pas ci, fais pas ça) i Frasier (quin mal d’estómac) i en Darren Star conegut per The Sex and the City (ara s’entén tot), Beverly Hills, 90210 i Melrose Place (uff, uff, ara s’entén tot bis).

En Michael (Neil Patrick Harris, i buè), centre de la història, prepara la festa sorpresa d’aniversari del seu home, en Colin (Tuc Watkins, mmmhm)… i no surt bé, ja vos ho dic ara. Personatges estrafolaris, altisonants (fets a posta, 4 Megan Mullallys) i gais quarantins i cinquantins blancs, rics i formosos que expliquen les seves crisis (3 Rob Schneiders). Aquesta combinació podria haver arribat a nivells d’insofribilitat altíssims de forma fàcil (3 David Schwimmers), però els capítols i la narració té una combinació hàbil de comèdia, drama i marihumor (3 Graham Nortons) que fa que enganxi al segon capítol.

Vos agradarà si sou de mariquarantins, marigadelles o fans de Nova York o Los ricos también lloran. No la mireu si vos agrada el boig d’en Tom Hanks o l’embambat d’en Tom Cruise.

Al final de l’últim capítol pegareu un bot. Vos avís.

La trobareu a Netflix.

■■■■□ Humor

■□□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■■□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat