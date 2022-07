El Consell de Mallorca destina enguany més de 100.000 euros a l’organització de festivals de cinema

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca dedica un total de 108.000 euros al sector cinematogràfic. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema que tenguin lloc a l’illa de Mallorca durant aquest 2022.

Els projectes beneficiaris d’aquestes línies d’ajuts són: la dotzena edició de l’Atlàntida Mallorca Film Fest, la quarta edició del festival de cinema documental MajorDocs, l'onzena edició de l’Evolution Mallorca International Film Festival, la cinquena edició del Mecal Balears 2022, la 13a Mostra de Cinema de Muntanya de Palma, el Cicle de Cinema d’Autor organitzat per l’Associació Cultural Cinema Club 39 Escalons, el 5è Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears i el Cinema Lliure a la Platja.

En total són vuit els projectes que es veuen beneficiats per aquests ajuts destinats a l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema durant l’any 2022. De fet, en aquesta convocatòria es varen presentar el mateix nombre de projectes que de treballs que se’ls ha concedit aquesta ajuda. Per tant, cap projecte presentat s’ha quedat fora subvenció per part del Consell de Mallorca.