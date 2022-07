Prime Video penja la primera pel·lícula original doblada al català: 'Tot és possible'

Amazon Prime Video ha penjat la primera pel·lícula original doblada al català: 'Tot és possible' ('Anything is possible').

Es tracta de la primera pel·lícula original que dobla a la nostra llengua Prime Video i, de nou, ho ha fet sense subvenció, segons remarca la iniciativa desdelsofa.cat. Fins ara havien doblat dos pel·líciles Amazon Exclusive ('Agents 355' i 'Moonfall') i una sèrie Amazon Original ('La llista final').

Ara arriba la primera pel·lícula original, això vol dir que és la primera pel·lícula produïda per ells que doblen, ja que les altres dues eren produccions externes que Prime Video té en exclusivitat.

Desdelsofa.cat ha estat creada per a facilitar l’accés al contingut en català disponible a les plataformes de streaming i les televisions que emeten en directe o a la carta per internet. A la web, podem trobar tot el contingut en català i aranès disponible a les plataformes (més de 4.000 títols i més de 30 plataformes).

'Tot és possible'

Khal, un tímid alumne d’últim any de secundària, publica en línia que s’ha enamorat d’una noia trans. Els comentaris positius que rep li decideixen a convidar-la a sortir… i es deslliga un remolí i un romanç de la generació Z!