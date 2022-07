Netflix comença a doblar pel·lícules en català: 'El monstre marí' i 'Germans Robots Supergegants'

La plataforma de cinema en streaming, Netflix, ha incorporat al seu catàleg les primeres pel·lícules doblades al català.

La plataforma ha incorporat el seu primer doblatge de TV3. Es tracta de 'Tauró' (1975) de Steven Spielberg.

També es pot veure la pel·lícula d'animació 'El monstre marí', que ha despertat una gran expectativa entre els clients de la plataforma.

Netflix també ha anunciat la seva primera sèrie en català. Es diu 'Germans Robots Supergegants' (Super Giant Robot Brothers) i s'estrena el 4 d'agost.

No us perdeu 'El monstre marí', el primer doblatge al català de @NetflixES! Feu-ne difusió i seguiu @DoblatgeCatala per estar al dia de tot el que vindrà (que és molt)! pic.twitter.com/e6OOW7K5lF